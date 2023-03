Nadeždin stratil nervy počas relácie: VIDEO jeho výbuchu! Skončite s tým dobrodružstvom, Západ je na oveľa vyššej úrovni

archívne video



Boris Nadeždin pôsobil v minulosti ako poslanec Štátnej dumy. Od začiatku patrí ku kritikom ruskej invázie na Ukrajine. Nebolo teda žiadnym prekvapením, keď sa počas relácie Andreja Norkina v rukej štátnej televízii NTV postavil na stranu kritikov Kremľa. Počas diskusie Nadeždin vyzval politikov, aby ukončili konflikt na Ukrajine.

Desivé čísla

Svoje tvrdenie začal bývalý poslanec ruského parlamentu opierať o viaceré fakty, ako ich sám nazval. Západ má podľa neho navrch po hospodárskej aj vojenskej stránke. Jeho príhovor sa objavil aj na sociálnych sieťach, kde ho uverejnil Russian Media Monitor. "Predpokladám, že ruský priemysel vyrába trikrát viac munície, ako bolo povedané Putinovi. Dobre, ale tu sú fakty. Vojenský rozpočet USA sa pohybuje na úrovni 800 miliárd USD. Celkový ruský rozpočet je okolo 500 miliárd USD," uviedol Nadeždin v relácii a ako príklad použil priemyselne náročnú výrobu lietadiel. "Boeing vyrába ročne tisíc lietadiel. Mišustin (premiŕ Ruska) povedal, že môžeme vyrobiť 100 lietadiel za rok. Možnosti amerického priemyslu sú oveľa väčšie tie ako naše. Súťažiť so Západom je nemožné," dodal.

Na toto tvrdenie reagoval súčasný poslanec dumy Alexander Kazakov: "On jednoducho chce, aby sme sa vzdali," na čo Nadeždin reagoval, že si len praje, aby sa toto ruské dobrodružstvo už konečne skončilo. Na otázku, "prečo nás strašíte Američanmi?", Nadeždin zvýšil hlas a reagoval: "Kto má desaťkrát lepšie možnosti v ekonomike, v demokracii a podobne?"

Rusi nemajú na výber

Na Nadeždina reagoval aj Viktor Olevič, rovnako známy kritik Kremľa. "Ako to myslíte s tým ukončením vojny? Kde by sa zastavili boje? Pri akých hraniciach? Toto sa bude riešiť ešte veľmi dlho," oponoval s tým, že nikto v Rusku nepochybuje o vyššej hospodárskej úrovne Západu. Ako pokračoval, západné krajiny využili príležitosť na vysilenie Ruska. Navyše vojenská obnova ich bude stáť oveľa menej ako Kremeľ. "Rusko môže z vojenského hľadiska viesť vojnu roky. Platí to aj pre Západ, avšak ten je odolnejší. Preto by bolo pre Rusko výhodnejšie, aby tento konflikt ukončilo skôr, ako sa Západ odhodlá k rozhodujúcemu úderu," vysvetlil Olevič.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Kazakov oponoval aj v tomto prípade: "Toto všetko existuje len vo virtuálnom svete. Opýtajte sa kohokoľvek na Západe, či je pripravený obetovať tisícky ľudí. Vojenské zdroje západných krajín sú len na papieri." Olevič dodal, že Kremeľ sľuboval ukončenie konfliktu do konca minulého roka a zničenie všetkej techniky, ktorú budú chcieť na Ukrajinu dopraviť západné krajiny. Na toto už Kazakov vo videu nereagoval.