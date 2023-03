Marinová sa poďakovala Maďarsku: Vyzvala na ratifikáciu vstupu Švédska do NATO

BUDAPEŠŤ - Fínska premiérka Sanna Marinová sa v pondelok večer poďakovala Maďarsku za ratifikáciu vstupu jej krajiny do Severoatlantickej aliancie, súčasne však vyzvala aj na súhlas so vstupom Švédska. S odvolaním sa na webovú stránku komerčnej rozhlasovej stanice Klubrádió o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

"Maďarsko ratifikovalo členstvo Fínska v NATO. Ďakujem za jasné rozhodnutie! Členstvo Fínska a Švédska v NATO posilňuje bezpečnosť celej Aliancie. Je záujmom všetkých nás, aby sa aj Švédsko stalo členom NATO ešte pred summitom vo Vilniuse," napísala Marinová na Twitteri.

Poslanci maďarského parlamentu v pondelok večer súhlasili so vstupom Fínska do Severoatlantickej aliancie. O vstupe Švédska do NATO zákonodarný zbor nerozhodol. Za návrh hlasovalo 182 poslancov, proti boli šiesti. Maďarské ministerstvo zahraničných vecí predložilo návrh ratifikácie vstupu dvoch škandinávskych krajín parlamentu pred vyše ôsmimi mesiacmi. Premiér Viktor Orbán 25. februára povedal, že na stretnutí frakcií vládnych strán Fidesz a KDNP v Balatonfürede sa k tejto téme rozprúdila diskusia. Na schôdzke totiž zaznelo, že politici týchto krajín "hrubo a neopodstatnene urážali Maďarsko". Do oboch severských krajín preto vyslali začiatkom marca parlamentnú delegáciu.

Parlament odložil ratifikáciu vstupu Švédska do NATO

Švédsky premiér Ulf Kristersson 23. marca v Bruseli vyhlásil, že od Budapešti bude žiadať vysvetlenie, prečo maďarský parlament odkladá ratifikáciu vstupu Švédska do aliancie NATO. "Budem sa pýtať, prečo teraz oddeľujú Švédsko od Fínska. Takéto signály sme doteraz nedostali, takže to dnes určite predostriem Orbánovi," povedal Kristersson.