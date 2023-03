Slováka v Británii odsúdili na dlhé roky za mrežami: Vražda soka v láske! Neuveriteľné, čo urobil po čine

archívne video

Slovák Marek Hečko v Británii zavraždil muža, ktorý bol v posteli s jeho bývalou priateľkou. Adriana Ellingforda dvakrát bodol do chrbta kuchynským nožom. Stalo sa to ešte 25. júla minulého roka. Hečka teraz odsúdili na doživotie s minimálnym odňatím slobody na 26 rokov. Na prípad upozornil portál tvnoviny.sk.

V čase, keď skutok Hečko spáchal, mal 26 rokov. Potom, ako spáchal ohavný čin, sa na miesto vrátil s fľašou brandy. V tom čase tam už boli policajti. Hečko popíjal a policajtke hovoril, že vie, čo sa stalo. Všetko zachytili policajné kamery. Zjavne opitý Slovák tvrdil, že bez neho prípad neobjasnia, pretože toto je jeho mesto a on vie, kto muža zabil.

Galéria fotiek (2) V Británii odsúdili Slováka, ktorý zavraždil milenca jeho expartnerky.

Zdroj: Youtube/Essex police

"Budete ma podozrievať, ale nemáte žiadne dôkazy," hovoril Hečko. Neskôr začal byť viac opitý a agresívny, tak ho polícia zadržala a identifikovala ako podozrivého. Mužom zákona totiž hovoril podrobnosti, ktoré neboli v tom čase zverejnené. Muž, ktorého Slovák v Británii zabil, bol Adrian Ellingford, ktorý bol ženatý a mal dve deti. Hečko predtým tvoril pár so Stephanie Breameovou asi sedem mesiacov. V máji v roku 2022 sa rozišli, pretože jej prekážalo, že Hečko droguje. On ňou bol však posadnutý.

Keď si začala so ženatým Ellingfordom, Hečko prišiel do jej domu. Z kuchyne zobral nôž a zabodol ho do muža tak silno, že zlomil rukovät. Polícia páchateľa identifikovala podľa DNA na rukoväti muža, ktoré sa zhodovalo s tým z fľaše, z ktorej Hečko pred policajtmi pil. Na mieste činu nechal aj druhú fľašu.