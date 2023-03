Brutálne tresty pre politikov: Talianske mesto ich zatvára do klietok a spúšťa do rieky

TRENTO - V Taliansku je mesto, kde každý rok zatvárajú ľudí do klietky a za trest ich namáčajú v rieke. Je to len rýchle kúpanie, ktoré je určené na trochu zábavy a nie na pokus niekoho utopiť.

Veľa miest po celom svete má svoj vlastný vybraný súbor zvykov a rituálov, ale len ťažko by ste našli mesto, kde tých najotravnejších ľudí dávajú do klietok a spúšťajú ich do rieky.

Toto očarujúce vodné podujatie sa nazýva „Tonca“ a je súčasťou vigíliových osláv, ktoré mesto Trento každoročne organizuje v druhej polovici júna. Podujatia sú určené na počesť svätého Vigilia, patróna mesta, a jednou z hlavných udalostí je súd pokánia, kde sú súdené známe osobnosti z Trenta, ktoré počas roka zhrešili.

Niektorí sú uznaní za nevinných a sú ušetrení namočenia v rieke, ale pre tých, ktorí sú uznaní vinnými, čaká ich trest Tonca. Veľmi často to znamená, že medzi tými, ktorí sa ponoria do vôd, sú politici, pretože keď v meste hľadáte osobu, ktorá niečo pokazila najviac, zvyčajne to je politik.

Tonca sa tradične koná poslednú nedeľu pred 26. júnom, kedy sa oslavy končia.

Minulý rok sa to stalo 19. júna a celkovo bolo uznaných vinnými šesť ľudí, pričom päť sa podarilo zachrániť pred pádom do rieky Adige.

Namáčanie ľudí do rieky v klietke je napodobňuje historický trest, ktorý bol používaný po väčšinu minulého tisícročia pre tých, ktorí boli uznaní vinnými zo spáchania rúhania. Avšak, keď sa to v týchto dňoch pre festival uskutoční, ľudia uznaní vinnými budú opäť vytiahnutí z vody, kým sú ešte nažive.

Ak toto leto plánujete nejakú dovolenku, mohli by ste vyskúšať Trento a pozrieť sa na Tonca, len sa uistite, že sa tam nedopustíte žiadnych katastrofických prešľapov, inak by ste sa mohli dostať do klietky a skončiť v rieke.

Tonca sa stala virálnou a prirodzene pobavila množstvo ľudí, ktorí hovoria, že aj iné miesta na svete by si ju mali osvojiť. Určite by ste si spomenuli na niekoľko notoricky známych osobností z vášho mesta alebo štátu, ktoré by sa dostali na váš zoznam Tonca.