Borrell na G20 zaznamenal malé zlepšenie Ruska: Lavrov neodišiel z miestnosti

"Tentoraz (Lavrov) aspoň zostal a počúval. Je to síce len malé zlepšenie, ale dôležité. Myslím, že je to lepšie ako nič," povedal šéf európskej diplomacie v Naí Dillí. Lavrov absolvoval v rámci schôdzky ministrov zahraničných vecí skupiny G20 v Naí Dillí aj krátke stretnutie so svojím americkým náprotivkom Antonym Blinkenom. Ten následne uviedol, že Lavrova počas schôdzky vyzval na ukončenie viac než rok trvajúcej vojny na Ukrajine. Borrell okrem toho v piatok povedal, že je proti vylúčeniu Ruska zo skupiny 20 najväčších ekonomík sveta.

"Musíme si zachovať spôsoby dialógu, alebo aspoň počúvať, ak už spolu nekomunikujeme," dodal. Trvá však na tom, že svet musí i naďalej stáť pri Kyjeve aj napriek ekonomickým dôsledkom ruskej invázie na Ukrajinu vrátane vyšších cien potravín. "Rozumiem ľuďom z takzvaného globálneho juhu, ktorí hovoria: pozrite, nemôžeme niesť následky tejto vojny. Ale pozrime sa, kto za to nesie vinu. Kto vytvoril tento problém?" spýtal sa Borrell. Schôdzka ministrov zahraničných vecí G20 sa skončila bez prijatia spoločného vyhlásenia, ktorého návrh obsahoval výzvu, aby sa ruská armáda stiahla z Ukrajiny. Rusko a Čína totiž s takýmto stanoviskom nesúhlasili, uviedla India ako hostiteľská krajina.