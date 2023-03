G20 nevydá po rokovaniach v Indii spoločné vyhlásenie: Lavrov prezradil dôvod

"Vyhlásenie bolo zablokované a výsledok diskusií bude opísaný v súhrne, o ktorom bude hovoriť indické predsedníctvo (G20)," povedal Lavrov po rokovaniach novinárom prostredníctvom tlmočníka. Rokovaniam dominovala téma ruskej útočnej vojny na Ukrajine.

Galéria fotiek (5) Stretnutie G20 v Indii

Zdroj: SITA/Olivier Douliery/Pool Photo via AP

Šéf ruskej diplomacie priblížil, že debaty o spoločnom vyhlásení zlyhali pre viaceré otázky vrátane postoja Moskvy, ktorá trvá na vyšetrení sabotáže na plynovode Nord Stream zo septembra minulého roku. AFP pripomína, že Rusko a Západ sa navzájom obviňujú zo zodpovednosti za tieto explózie. Vyšetrovanie švédskych, dánskych a nemeckých predstaviteľov však zatiaľ vinu v tejto záležitosti nepripísalo žiadnej krajine.

Lavrov sa po rokovaniach sťažoval na zlé spôsoby reprezentantov západných krajín. "Nemyslia už viac na diplomaciu, zaoberajú sa len vydieraním a vyhrážaním sa všetkým ostatným," poznamenal.

Blinken a Lavrov mali v Naí Dillí asi 10-minútový rozhovor

Ministri zahraničných vecí USA a Ruska - Antony Blinken a Sergej Lavrov - absolvovali vo štvrtok krátke stretnutie v Naí Dillí, kde sa zúčastňujú na summite šéfov diplomacií skupiny G20. Informovala o tom agentúra AP, ktorá doplnila, že šlo o prvé stretnutie na vysokej úrovni medzi oboma krajinami za posledné mesiace.

Galéria fotiek (5) Anthony Blinken na stretnutí G20

Zdroj: SITA/Olivier Douliery/Pool Photo via AP

Podľa amerických zdrojov sa Blinken a Lavrov rozprávali zhruba 10 minút, informuje TASR. Zdroj AP spresnil, že Blinken schôdzku s Lavrovom využil na to, aby mu predostrel tri body: že USA budú podporovať Ukrajinu v konflikte tak dlho, ako to bude potrebné na ukončenie vojny; že Rusko by malo zrušiť svoje rozhodnutie pozastaviť účasť na zmluve o New START, ktorá obmedzuje počet jadrových hlavíc a ich nosičov; a že Moskva by mala prepustiť väzneného občana USA Paula Whelana.

Zdroj agentúry AP odmietol tlmočiť Lavrovovu reakciu na požiadavky USA, ale Blinken údajne nenadobudol dojem, že by v blízkej budúcnosti mohlo dôjsť k nejakej zmene v správaní Ruska. Rusko sa k stretnutiu Blinkena s Lavrovom doposiaľ nevyjadrilo. Agentúra AP vo svojej správe pripomenula, že šlo o ich prvý kontakt od leta minulého roku, keď telefonicky hovorili o návrhu USA, aby Rusko prepustilo Whelana a predtým v Rusku väznenú basketbalistku Brittney Grinerovú.

Grinerová bola neskôr prepustená v rámci výmeny za odsúdeného ruského obchodníka so zbraňami Viktora Buta. Whelan zostáva vo väzení v Rusku, kde ho odsúdili za údajnú špionáž. Blinken pritom ešte v stredu vyhlásil, že na ministerskom stretnutí skupiny G20 v Naí Dillí sa so šéfmi diplomacie Ruska a Číny - Sergejom Lavrovom a Čchin Kangom - nestretne. Lavrov a Blinken sa naposledy osobne stretli vlani v januári vo švajčiarskej Ženeve, kde americký minister varoval Rusko pred vpádom na Ukrajinu.