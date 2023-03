Veľké odhalenie! Expert v Kanade pozná zdroj neznámej neurologickej choroby, úrady s ním odmietajú spolupracovať

NEW BRUNSWICK – Vírusy sa môžu šíriť všade po Zemi. Typickým príkladom je Kanada. Táto krajina síce patrí k najlepším na svete z pohľadu ekonomickej či sociálnej stránky, no aj takomto regióne sa môžu šíriť nové druhy chorôb. Krajina už dlhší čas bojuje s ochorením, ktoré vyvoláva u ľudí rôzne symptómy.

Problém so šírením zatiaľ neznámeho ochorenia má kanadská provincia New Brunswick. Práve tu sa za posledné dva roky nakazili desiatky obyvateľov, ktorí majú prevažne neurologické symptómy. Spočiatku sa uvažovalo o vývine degeneratívnej choroby. Neurológ Alier Marrero bol však iného názoru, píše The Guardian. Požiadal kanadskú vládu o vykonanie testov v prírode, pretože mal teóriu, že sa krajinou začína šíriť vírus herbicídu glyfosátu.

Ukončenie vyšetrovania

Pred rokom však vedenie provincie New Brunswick oznámilo, že žiadna záhadná choroba neexistuje a výskum v prírode bol ukončený. Nezávislý dozorný výbor poskytol vyjadrenie, že infikovaní pacienti boli s najväčšou pravdepodobnosťou nesprávne diagnostikovaní a trpeli už známymi chorobami, ako rakovina alebo demencia. Navyše Morrerova práca v oblasti neurológie bola spochybnená. Práve jemu mali zmätení lekári posielať lekárske správy svojich pacientov.

Spojitosť

Dňa 30. januára poslal Marrero list najvyššiemu predstaviteľovi kanadského verejného zdravotníctva a hlavnému lekárovi provincie New Brunswick, v ktorom ich varoval, že niektorí z jeho pacientov sú už v pokročilom štádiu ochorenia, po ktorom nastáva smrť. Spomenul pritom laboratórne testy, ktoré u pacientov ukázali jasné známky výskytu glysofátu a iných zlúčenín, aké sa objavujú pri herbicídoch. Viacerí pacienti poskytli Guardianu svoje nedávne výsledky testov, ktoré ukazujú jasne zistiteľné hladiny metabolitov glyfosátu.

Marrero nepožaduje štúdium "záhadných chorôb". Obáva sa toho, že prítomnosť glyfosátu by mohla byť spojená so známymi toxínmi v regióne, ktoré napádajú centrálny nervový systém. "Zdôrazňujem, že mnohí naši pacienti sú mladí. Je to znepokojujúce, pretože u mladšej generácie je výskyt takýchto symptómov pomerne zriedkavý," dodal.

Toxíny

Nie je jasné, či zvýšené hladiny glyfosátu, široko používaného lesníckymi spoločnosťami, mali nejaký vplyv na týchto pacientov. Odborníci tvrdia, že by bolo potrebných viac testov, aby sa zistilo, do akej miery sú tieto výsledky zvýšené v porovnaní s miestnou komunitou. Vo svojom liste sa však Marrero obáva, že prítomnosť glyfosátu môže súvisieť s kvitnutím modrozelených rias vo vodných tokoch. V minulosti tieto kvety uvoľňovali toxíny ako BMAA (B-metylamino-L-alanín), o ktorých sa experti domnievali, že by mohli stáť za zvláštnymi chorobami spred dvoch rokov. Marrero sa odvolal na štúdie, ktoré poukazujú na to, že niektoré druhy siníc, medzi ktoré patria aj modrozelené riasy, sú odolné voči glyfosátu a dokonca používajú herbicíd ako zdroj fosforu. Takýmto spôsobom tvoria toxické kvety.

Dňa 23. marca 2021 si vedúci epidemiológ vyžiadal informácie o rozsahu a množstve rozprašovania glyfosátu v provincii New Brunswick za posledných dvadsať rokov. O deň neskôr sa lekárka Cristin Mueckeová pýtala, či existuje súvislosť medzi glyfosátom a neurologickými poruchami. Kanadská agentúra pre verejné zdravie uviedla, že o Marerrovom liste vedela a dodala, že environmentálne testy spadajú pod jurisdikciu štátu New Brunswick. Provincia odmietla milióny eur, ktoré mali byť vynaložené na vyšetrovanie celého prípadu.