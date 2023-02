Slovensko sa ocitlo v britskom The Guardian: Dovolenka vo Vysokých Tatrách aj s rodinou? Lacnejšie ako Alpy!

LONDÝN - Skúsený cestovateľ a spisovateľ Ben Lawrence navštívil aj so svojou rodinou Vysoké Tatry. So svojimi príjemnými ale aj tými menej príjemnými zážitkami sa podelil v článku na britskom The Guardian. Čo o nás povedal a aký sme zanechali dojem?

Ben Rawlance, skúsený cestovateľ a britský spisovateľ sa vybral na Slovensko aj s rodinou na dovolenku do Vysokých Tatier. So svojimi skúsenosťami sa pochválil na prestížnom britskom denníku Guardian. Priznal sa, že po príchode vlakom z Prahy priamo do Popradu veľmi nadšení neboli. Najprv ich prepadla nervozita, no štíty Vysokých Tatier a dostatok snehu, aj keď odborníci vystríhajú pred klimatickými zmenami a jeho nedostatkom ich upokojili.

Tatry porovnával s Alpami a poznamenal, že tu neexistujú dlhé zjazdovky ani vleky, ale za to mali pocit, že sú naozaj na zimnej dovolenke. Okolie zjazdoviek bolo plné skialpinistov ale aj bežkárov, ktorý kráčali po označených trasách. Priznali sa, že ich deti si obľúbili najmä lyžiarske kurzy s Emou a Katkou z Premiere Ski School. Aj vďaka takýmto skúsenostiam mali „bohatší zážitok, ktorý znížil dôraz iba na kvalitu snehu“.

Tatranský národný park je vhodný aj pre zimných bežcov

Ben opísal aj ich ďalšie výlety, ktoré s radosťou podnikli. Jedno popoludnie sa sánkovali na Hrebienku a taktiež si spravili výlet k zamrznutým vodopádom a Rainerovej chate, kde ocenili podávané varené víno a horúcu čokoládu. Keďže jeho žena nelyžuje, našla údajne zaľúbenie v behu. Pochvaľovala si udržiavané a dobre vyšliapané čisté chodníky a vďaka značeným trasám si behom prešla jeden z najkrajších európskych národných parkov. Najviac sa jej páčila trasa od Rainerovej chaty až po Téryho chatu, ktorá leží vo výške 2015 metrov nad morom.

Bez manželky a detí stihol Ben zažiť aj horolezecké dobrodružstvo na severný hrebeň Lomnického štítu. Pripomenul, že v lete, keď sú horské priesmyky otvorené môže človek absolvovať túru až na poľskú stranu hôr a prespať v horských chatách.

Luxus, no stále lacnejší ako Alpy

Ubytovaní však boli v jednom z dvoch luxusných hotelov, ktoré si máloktorá slovenská rodina môže dovoliť. Priznali sa však, že v Alpách by si takýto luxus dovoliť nemohli. Týždeň dovolenky ich stál v hoteli s raňajkami a večerou 1800 eur. V Británii je deťom zakázaný vstup do wellness, no tu si ho s deťmi naplno užili.