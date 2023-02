VIDEO V USA naberá na popularite nová droga: TRANQ doslova ničí telo, z ľudí sa stávajú chodiaci zombie

PHILADELPHIA – Na severovýchodnom pobreží USA sa v tých najnižších vrstvách spoločnosti začína čoraz viac šíriť nový druh drogy. V minulosti sa už objavil na iných miestach, no vo Philadelphii sa mu začína dariť najmä medzi bezdomovcami. Dôsledky sú však katastrofálne.

Účinky xylazínu, alebo tzv. "tranq" boli si reportéri The Hill v spolupráci s televíznou stanicou WPIX overiť vo štvrti Kensington v americkej Philadelphii. Podľa doterajších informácií má ísť o drogu, kde sa xylazín primiešava do heroínu a fentanylu. Medzi ľuďmi sa začala šíriť najprv v Portoriku. Zvieracie sedatívum sa teraz objavilo aj vo Philadelphii. Látka xylazín patrí medzi najžiadanejšie v podsvetí Philadelphie a New Yorku. Nie je kontrolovaná ani Úradom pre kontrolu liečiv.

Xylazín má premieňať svoje obete na "chodiacich zombie". Na nohách sa im objavia otvorené rany a ruky začínajú pomaly opúchať. Ako sa vyjadrili reportéri, pozdĺž notoricky známej Kensington Avenue spozorovali dokonca chýbajúce končatiny. "Keď sa zobudíte, už máte telo posiate strašnými ranami. Objaviť sa môžu kdekoľvek," uviedla Jennette Freas (48), ktorá sa snaží vyliečiť v Prevention Point Philadelphia. "Pridanie sedatíva na kone vzbudzuje pocit, že stav trvá dlhšie," poznamenal Shawn Westfahl, koordinátor prevencie pred predávkovaním z istej neziskovej agentúry.

Vyzerali ako zvieratá

Art El Malik, ktorý povedal, že prvýkrát vyskúšal fentanyl v Seattli, si pred niekoľkými rokmi všimol, že jeho drogy sa menia na iný odtieň bielej resp. ružovej farby. "Zobudili by sme sa a bolo nám zle. Takéto stavy sme predtým nemali. Videl som ľudí, ktorí prechádzali okolo. Bol to zdrvujúci pohľad. Vyzerali ako nejaké zvieratá. Chodili štvornožky po zemi, nevedeli sa ani postaviť," povedal. El Malik mal na prvý pohľad opuchnuté ruky na trojnásobok normálnej veľkosti. Dokonca sa vyjadril, že mu v prípade infekcie hrozí amputácia. "Bohužiaľ, je tá možnosť, veľa mojich priateľov už prišlo o končatiny," dodal.

Vzorka

Anderson povedal, že keď bol malý, dostal od matky heroín v prášku a odvtedy je závislý. Do Philadelphie prišiel po tom, čo matka zomrela na koronavírus. Povedal, že miestny díler mu dal zadarmo vrecko s drogami. "Zrazu sa zjavil nejaký chlap a hovorí mi, že mi dá zadarmo nejaké vzorky novej drogy. Zobral som si to od neho a odvtedy som na nej závislý. Na nohe sa mi prednedávnom objavili dve diery," povedal Sean. Drogu monitoruje Úrad pre potraviny a liečivá, ktorý minulý rok v novembri vydal pred ňou varovanie.