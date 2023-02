Briti sa obávajú prepuknutia epidémie vtáčej chrípky, experti sa odvolávajú na tragickú smrť dievčaťa v Kambodži

archívne video

Predstavitelia Agentúry pre zdravotnú bezpečnosť Spojeného kráľovstva (UKHSA) vypracovali scenár prenosu vtáčej chrípky medzi ľuďmi. Podľa ich vyjadrení je to varovanie pre občanov Veľkej Británie, ktorí sa na tento scenár môžu aspoň vopred pripraviť. Ako uvádza Daily mail, vtáčia chrípka už v minulosti prešla na človeka. Chytil ju jeden občan Veľkej Británie. Alan Gosling, inžinier na dôchodku v Devone, chytil vírus začiatkom roku 2022 po tom, čo sa nakazili jeho kačice, z ktorých niektoré žili v jeho dome.

Kambodža

Keďže kmeň H5N1 už preskočil z vtákov na cicavce, existuje riziko vzniku epidémie medzi ľuďmi. Táto teória začala byť o to vážnejšia, keď vyvolala obavy u odborníkov v oblasti virológie. Patrí medzi nich aj profesor Neil Ferguson. V minulosti predostrel svoju prognózu o prepuknutí covidu, ktorá napokon viedla až k lockdownu. Terajšie obavy sa odvolávajú na situáciu v Kambodži, kde sa mohli v istej oblasti desiatky ľudí nakaziť vtáčou chrípkou. V stredu 22. februára tu malo podľa dostupných informácií zomrieť dievča (11). "Dňa 16. februára ochorela a poslali ju na vyšetrenie do nemocnice. Tam bola diagnostikovaná po tom, ako jej zistili teplotu 39 stupňov Celzia. Okrem toho sa sťažovala na kašeľ a bolesť v hrdle. Zomrela krátko po stanovení diagnózy," uviedlo ministerstvo zdravotníctva vo vyhlásení v stredu večer.

Miestna tlač sa vyjadrila, že štyria chorí obyvatelia s príznakmi vírusu H5N1 boli testovaní a v súčasnej dobe sa čaká na výsledky testov. Kambodžský minister zdravotníctva Mam Bunheng varoval, že vtáčia chrípka predstavuje mimoriadne vysoké riziko pre deti, ktoré môžu kŕmiť alebo zbierať vajíčka od domestikovanej hydiny, hrať sa s nimi alebo čistiť ich klietky.

Obavy

Doktor Arturo Casadevall, imunológ z univerzity Johns Hopkins, sa na možné vypuknutie choroby v Kambodži vyjadril nasledovne: "Kľúčovou informáciou je, či ju 12 nakazených ľudí získalo z vtáčieho zdroja alebo z človeka. V druhom prípade by to bolo veľmi znepokojujúce." Doktor Eric Feigl-Ding, epidemiológ a riaditeľ covidového centra v New England Complex Systems Institute len dúfa, aby sa prípady v Kambodži nešírili z človeka na človeka.

H5N1 bol prvýkrát spozorovaný v roku 1959 u hydiny v Škótsku, ďalší prípad sa objavil v Hongkongu v roku 1996 s tým, že rok na to sa infikoval prvý človek na svete. Prenos H5N1 z človeka na človeka je zriedkavý, ale nie nemožný. V roku 1997 sa potvrdilo 18 prípadov v Hongkongu, pričom niektorí ľudia sa nakazili z prenosu človeka na človeka. Napokon sa ale podarilo udržať relatívne malé ohnisko infekcie a neprerástlo to do obávanej pandémie.

Situácia na britských ostrovoch

Nedávne prepuknutie vtáčej chrípky vo Veľkej Británii vyvolalo osobitné znepokojenie. Vírus zabil viac ako 15 miliónov domestikovaných vtákov a nespočetné množstvo voľne žijúcich zvierat. Nedá sa urobiť nič, čo by mohlo zabrániť šíreniu medzi voľne žijúcimi vtákmi. Úrady pracujú na tom, aby od nich udržali aspoň domácu populáciu. V Spojenom kráľovstve je v súčasnej dobe zakázané vypúšťať hydinu von z klietok.

Podľa prijateľnejších scenárov vedci predpokladajú, že na vtáčiu chrípku zomrie 1 zo 400 ľudí. V Británii to bolo podobné aj pri koronavíruse (polovica roku 2021) aj vtáčej chrípke (2009). Horšie scenáre predpokladajú úmrtnosť u každého 40-teho človeka.

Riziková skupina ľudí

Na rozdiel od pandémie spôsobenej koronavírusom, prepuknutie vtáčej chrípky by mohlo byť rizikové najmä pre mladých ľudí. Týždenná aktualizácia tiež odhalila, že z 2 310 Britov, ktorí boli od 1. októbra 2022 do 14. februára 2023 vystavení vtáčej chrípke, sa nenakazil ani jeden. Prepuknutie vtáčej chrípky v Spojenom kráľovstve sa začalo v októbri 2021, po tom, čo si zdravotníci všimli, že vírus sa medzi vtákmi stále šíri aj po jarných a letných mesiacoch, kedy by mal zvyčajne ustupovať.

Šéfovia zdravotníctva varovali, že migrácia voľne žijúcich vtákov pravdepodobne v nadchádzajúcich mesiacoch ešte viac zvýši prenos vtáčej chrípky. Okrem rekordných prípadov u vtákov bol vírus zaznamenaný aj u iných zvierat, ako sú líšky, vydry a tulene, norky v Španielsku a uškatce v Peru. To vyvolalo obavy, že vírus sa môže šíriť medzi cicavcami, čo by naznačovalo, že zachytil nepríjemnú mutáciu, ktorá by teoreticky mohla uľahčiť infikovanie ľudí.

Liečba

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus uviedol, že riziko prepuknutia vtáčej chrípky u ľudí, je veľmi malé. "Nemôžeme však predpokladať, že to tak zostane a musíme sa pripraviť na akúkoľvek zmenu," povedal začiatkom tohto mesiaca. Ľuďom odporučil, aby sa nedotýkali mŕtvych alebo chorých voľne žijúcich zvierat a aby krajiny posilnili svoj dohľad nad prostrediami, kde dochádza k interakcii ľudí a zvierat.

Neexistujú žiadne liečby navrhnuté špeciálne pre ľudí infikovaných vtáčou chrípkou. Tí, ktorí ochorejú, sú liečení bežnými antivírusovými liekmi, ako sú Zanamivir a Peramivir. V prípade prepuknutia má USA zásobu vakcín určených na prevenciu infekcie H5N1. Predáva sa pod názvom Audenz a v roku 2021 bol schválený pre ľudí starších ako šesť mesiacov. Ide o vakcínu, ktorá sa skladá z dvoch dávok.