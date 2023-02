Čína sa odkláňa od tradičnej vlčej diplomacie: Ide o taktický ťah, hlavnú úlohu zohráva Európa, tvrdia experti

Mnohí experti sa domnievajú, že zmeny, ktoré nastali v personálnej prestavbe čínskej zahraničnej politiky, môžu predznamenávať odklon od tradičnej tvrdej diplomacie "vlka bojovníka". Opierajú sa o to, že v Pekingu bol vymenovaný nový minister zahraničných vecí Čchin Kang a bývalého hovorcu rezortu diplomacie Zhaoa Lijiana presunuli do oddelenia hraníc a oceánskych záležitostí. Čchin predtým pôsobil ako veľvyslanec v Spojených štátoch, takže tu vidieť jasný odkaz, ktorou stranou sa chce Čína pravdepodobne uberať. Ako píše DW, druhá skupina expertov je k odklonu politiky skôr skeptická a hovorí, že to ešte nemusí nič znamenať.

"Prístup čínskej diplomacie je stále do značnej miery vo fáze vlka-bojovníka. Nevidím tu žiadnu podstatnú zmenu, okrem toho, že Čchin Kang bude hrať rolu mierneho diplomata. Ako vieme, jeho predchodca Wang Yi presadzoval tvrdý postoj," povedal Alfred Wu, docent na Lee Kuan Yew School of Public Policy na Národnej univerzite v Singapure.

Vzťahy s USA

Čchin bol dlho považovaný za pravú ruku čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga. Začiatkom januára sa vyjadril, že rozvoj čínsko-amerických vzťahov zostane dôležitou misiou v jeho novej pozícii "Uisťujem Spojené štáty, že dvere k upevneniu vzťahov medzi Čínou a USA zostanú otvorené. Vzťahy by nemali byť hrou s nulovým súčtom. Medzinárodné pole je dostatočne široké na to, aby v ňom dokázali prosperovať Čína aj USA," vyjadril sa.

Napriek týmto vyhláseniam je napätie medzi Čínou a USA vysoké. Čína zvýšila svoju vojenskú aktivitu v okolí ostrova Taiwan po tom, ako sa tam v auguste minulého roku objavila predsedníčka Snemovne reprezentantov USA Nancy Pelosiová. Spojené štáty sa od tej doby snažia posilniť svoje vzťahy s Japonskom a Filipínami. "Čhin Kang je napriek svojmu miernejšiemu prístupu v diplomatických kruhoch stále považovaný za 'vlka bojovníka'. Jeho vyjadrovanie je pre Západ prijateľné, no zároveň sa nebojí 'vyceriť zuby'", uviedol Wen-Ti Sung, politológ z Austrálskej národnej univerzity.

Taktický ťah?

Podľa Sariho Arha Havréna, ktorý sa špecializuje na zahraničné vzťahy, je toto len taktický ťah na získanie času "Peking získava čas na stabilizáciu domácej ekonomiky a zároveň sa posilňuje pre pokračujúcu rivalitu so Spojenými štátmi a ich spojencami. Zároveň sa snaží vymaniť z relatívnej izolácie, do ktorej krajinu zaviedla politika nulového covidu," dodal s tým, že ideálny scenár pre Čínu by bolo prehĺbenie vzťahov s európskymi krajinami, čím by sa znížila pravdepodobnosť, že v prípade konfliktu bude Európa stáť na strane USA.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Čína sa v posledných rokoch od zvyšku sveta doslova izolovala. Jej najvyšší predstavitelia absentovali na všetkých medzinárodných summitoch. Zmena prišla až po summite G20, kedy prezident Si Ťin-pching uskutočnil aj niekoľko osobných stretnutí so svetovými lídrami.

Umiernená budúcnosť

Vzhľadom k tomu, že Čchin Kang je relatívne mladý (56), jeho súčasné postavenie sa môže podľa austrálskeho politológa predĺžiť až o tri funkčné obdobia. Podobne to mal aj jeho predchodca. "Ministrom sa stal určite na dlhšie obdobie. Pre západné krajiny to je pozitívna správa, pretože čínski diplomati boli v posledných rokoch len málo predvídateľní. Čchin je však presným opakom svojich predchodcov," reagoval na situáciu, ktorá sa prejavila pri zostrelení čínskeho balónu nad územím Spojených štátov.