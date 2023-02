Čínski komunisti deklarovali víťazstvo v boji proti KORONAVÍRUSU

Čínska vláda len vlani v decembri — po rozsiahlej vlne protestov — upustila od dlhodobo uplatňovanej stratégie nulovej tolerancie covidu spojenej so zavádzaním prísnych lockdownov, nútených karantén a masového testovania. Náhle uvoľnenie opatrení vyvolalo masívne šírenie koronavírusu, ktoré si aj podľa oficiálnych čínskych údajov vyžiadalo desaťtisíce životov. Mnohí zahraniční experti sú však presvedčení, že Peking skutočný počet obetí zamlčiava. Podľa piatkového vyhlásenia politbyra Čína za posledné mesiace prešla v boji proti pandémii "hladkou transformáciou v relatívne krátkom čase".

Galéria fotiek (3) Čínsky prezident Si Ťin-pching

Zdroj: TASR/Noel Celis/Pool Photo via AP

"Čína sa pričinila o (nevídaný) zázrak v ľudských dejinách, v rámci ktorého veľmi krajina úspešne zvládla pandémiu," uvádza sa v komuniké zverejnenom čínskymi štátnymi médiami. Vedenie komunistickej strany sa v ňom súčasne samo pochválilo za to, že jeho hodnotenia priebehu pandémie, ako aj príslušné rozhodnutia a opatrenia boli správne a primerané. Zároveň tvrdí, že smrtnosť, teda pomer úmrtí k celkovému počtu infikovaných, bola v Číne vôbec najnižší na svete. Agentúra DPA však pripomína, že skutočné dôsledky masívnej vlny šírenia koronavírusu z posledných mesiacov sú do veľkej miery nejasné. Peking tvrdí, že od začiatku decembra 2022 do začiatku februára zomrelo v krajine na následky covidu 83.150 ľudí.

Galéria fotiek (3) Koronavírus v Číne

Zdroj: SITA/AP Photo/Andy Wong

Nezávislí zahraniční experti sa však domnievajú, že toto číslo je vzhľadom na rozsah šírenia vírusu v Číne veľmi podhodnotené. Neoficiálne správy počas kulminácie epidémie v Číne v priebehu januára hovorili o preplnených nemocniciach a krematóriách nezvládajúcich nápor mŕtvych. Objavili sa tiež správy, že čínski lekári boli inštruovaní úradmi, aby neuvádzali ako príčinu úmrtí chorobu COVID-19. Denník The New York Times tento týždeň informoval o odhadoch štyroch expertných tímov, ktoré nezávisle od seba odhadli, že na covid mohlo v Číne zomrieť jeden až 1,5 milióna ľudí.