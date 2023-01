Čína zažíva masové presuny ľudí: Chcú osláviť rok Králika, obávajú sa rozšírenia KORONAVÍRUSU

PEKING - Železničné stanice a letiská v čínskych veľkomestách sú v týchto dňoch zaplavené cestujúcimi, ktorí smerujú do svojich rodísk, aby tam s príbuznými slávili príchod lunárneho nového roka. Experti na verejné zdravie majú obavy, že takýto masový presun obyvateľstva by mohol mať za následok rozšírenie choroby COVID-19 v tých oblastiach Číny, ktoré sú na ňu menej pripravené.

Agentúra Reuters však vo svojej správe z pondelka cituje z reportáží štátnych médií, podľa ktorých sa vidiecke nemocnice na takýto scenár pripravujú - napr. zvyšovaním zásob liekov.

Zdravotníci sa obávajú rozšírenia nákazy

Riziku nákazy sú vystavení najmä starší ľudia, ktorým hrozí sekundárna infekcia, uviedol nemenovaný lekár z provincie Šan-si. Priznal: "Keby bolo antivírusových a iných liekov viac, mal by som väčšiu istotu." Celoštátna komisia pre verejné zdravie podľa Reuters uviedla, že okrem liekov proti horúčke a zásob kyslíka vybaví každú vidiecku kliniku pulznými oxymetrami - prístrojmi na meranie hladiny kyslíka, ktoré sa bežne používajú počas pandémie.

Napriek týmto opatreniam sa zdravotníci obávajú rozšírenia nákazy a aj preto minulý týždeň vydali odporúčanie, aby sa ľudia nevracali do svojich rodísk. Oslavy príchodu nového roku v širokom kruhu rodiny sú možné prvýkrát po troch rokoch - po tom, ako čínske vedenie - aj pod tlakom protestov verejnosti - začiatkom decembra náhle upustilo od svojej politiky nulového výskytu covidu a podstate nechalo vírus, aby voľne cirkuloval medzi 1,4 miliardami obyvateľov.

Predpovedajú, že tento rok zomrie v Číne na covid viac ako milión ľudí

Čínske úrady v sobotu uviedli, že od 8. decembra do 12. januára zomrelo v nemocniciach takmer 60.000 ľudí s covidom. To je obrovský nárast oproti predchádzajúcim údajom, ktoré Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) kritizovala za to, že neodrážajú rozsah a závažnosť epidémie.

Aj táto Čínou zverejnená bilancia pravdepodobne nezahŕňa mnoho ľudí, ktorí zomreli doma, najmä vo vidieckych oblastiach so slabším zdravotníckym systémom, uviedol podľa Reuters jeden z odborníkov na zdravotníctvo. Viacerí experti predpovedajú, že tento rok zomrie v Číne na covid viac ako milión ľudí.

Lunárny nový rok je najvýznamnejší z tradičných čínskych sviatkov. Začína sa 22. januára prvým novoluním po zimnom slnovrate a končí 9. februára 2024, keď sa z roku Králika prejde do roku Draka.