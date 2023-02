Nemecký minister obrany uvažuje nad návratom povinnej vojenskej služby

"Mohlo by to ukázať, aké dôležité tieto inštitúcie sú pre fungovanie našej spoločnosti," povedal sociálny demokrat Pistorius pre DPA. Minister spravodlivosti Marco Buschmann zo Slobodnej demokratickej strany (FDP) však pre DPA poznamenal, že "mladšia generácia v posledných rokoch zažila veľké preťaženie v dôsledku koronavírusovej pandémie". Aj preto je podľa neho diskusia o návrate povinnej vojenskej služby "absolútne scestná". Spochybnil tiež, či by bol tento krok vôbec v súlade s ústavou.

Buschmann poukázal na to, že milióny ľudí už z vlastného presvedčenia, a nie z donútenia, slúžia v nemeckých ozbrojených silách (Bundeswehr) či záchranárskych službách. Takto by to podľa jeho slov malo aj zostať. Podľa podpredsedu FDP Johannesa Vogela by zavedenie povinnej vojenskej služby "v skutočnosti stálo v ceste modernizácii (nemeckých) ozbrojených síl a profesionálnemu Bundeswehru, aký (Nemecko) potrebuje".

Spolková republika pozastavila povinnú vojenskú službu v roku 2011 po 55 rokoch. Stalo sa tak za vlády kresťanskodemokratického ministra obrany Karla-Theodora zu Guttenberga. Toto rozhodnutie v podstate znamenalo zrušenie vojenskej služby alebo jej alternatívy, ktorou bola práca v sociálnych službách.