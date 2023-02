Vyšetrovanie pádu linky MH17 pozastavili: Za pád je zodpovedný zrejme aj Putin

"Vyšetrovanie dosiahlo svoje limity, všetky stopy boli vyčerpané. Vyšetrovanie je preto pozastavené. Dôkazy nie sú dostatočné na ďalšie vyšetrovanie," uviedla holandská prokurátorka Digna van Boetzelaerová. Vyšetrovací tím zároveň oznámil, že existujú náznaky, že dodávku rakiet, ktorým bol stroj linky MH17 zostrelený, odobril pre proruských separatistov ruský prezident Vladimir Putin. "Existujú silné náznaky, že ruský prezident rozhodol o dodaní rakiet Buk TELAR separatistom v DĽR (Doneckej ľudovej republike)," uviedol vyšetrovací tím vo vyhlásení.

Napriek tomu, že boli objavené nové informácie o rôznych ľuďoch, ktorí sú do toho zapojení, dôkazy v súčasnosti nie sú dosť konkrétne na to, aby sa otvorilo nové vyšetrovanie," dodávajú vyšetrovatelia. Ruskí predstavitelia podľa vyšetrovateľov v rok, keď k tragickej udalosti prišlo, dokonca odsunuli rozhodnutie o zásielke rakiet, pretože Putin bol práve na návšteve Francúzska. Tam sa v júni 2014 zúčastnil na pripomienkovej udalosti venovanej vylodeniu v Normandii. Podľa vyšetrovateľov to dokazuje zachytený telefonát nemenovaného poradcu, ktorý uvádza, že dodávka bude posunutá, pretože "len jeden robí rozhodnutia... a tá osoba je teraz na summite vo Francúzsku".

Galéria fotiek (3) Vladimir Putin

Putin má však ako prezident Ruska imunitu, a preto nie je možné ho vyšetrovať, uviedli vyšetrovatelia. K pozastaveniu vyšetrovania prišlo približne tri mesiace po tom, čo holandský súd odsúdil dvoch Rusov a jedného ukrajinského povstalca za ich úlohu v incidente. Holandský súd tiež dospel k záveru, že lietadlo linky MH17 v júli 2014 zostrelila nad východnou Ukrajinou raketa ruskej výroby vypálená Moskvou podporovanými separatistami. Medzi obeťami bolo 196 Holanďanov, 43 Malajzijčanov a 38 Austrálčanov. Súd tiež zdôraznil, že separatistickú "republiku" v Doneckej oblasti, nad ktorou došlo k útoku na uvedené lietadlo, mocensky ovládalo Rusko.