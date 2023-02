USA zostrelili nad Atlantickým oceánom čínsky špionážny balón

Televízne zábery zachytili malú explóziu, po ktorej balón začal klesať k vode. Balón letel vo výške okolo 60.000 stôp (približne 18.000 kilometrov) a podľa odhadov mal veľkosť ako tri školské autobusy. Podľa dvoch predstaviteľov USA bol balón zostrelený stíhacím lietadlom amerických vzdušných síl.

Okrem vojenských stíhačiek boli na túto akciu nasadené lode. Predstavitelia USA operáciu naplánovali tak, aby sa im podarilo zachytiť čo najviac z trosiek ešte predtým, než sa ponoria.

"Postaráme sa o to," povedal Biden v meste Syracuse v štáte New York na otázku novinárov týkajúcu sa vzťahov USA a Číny a incidentu s balónom. Ako píše agentúra AFP, šéf Bieleho domu ďalšie podrobnosti neuviedol. Dvaja z predstaviteľov USA, ktorí sa vyjadrili pod podmienkou anonymity, uviedli, že Biden so zostrelením balóna súhlasil.

Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) v rámci príprav na túto operáciu dočasne uzavrel vzdušný priestor nad pobrežím Severnej a Južnej Karolíny, vrátane troch tamojších letísk: Charleston, Myrtle Beach a Wilmington. V sobotu bolo balón totiž podľa AP vidieť nad spomenutými štátmi a blížil sa k pobrežiu Atlantického oceánu.

Zdroj: SITA/Larry Mayer/The Billings Gazette via AP

Americkí predstavitelia vo štvrtok oznámili, že vo vzdušnom priestore USA spozorovali veľký čínsky sledovací balón. Podľa Pentagónu sa pohyboval nad časťami severozápadu USA, kde sa nachádzajú citlivé vojenské objekty a strategické rakety v podzemných silách. Rozhodli sa ho však nezostreliť pre obavy, že padajúce časti z neho by mohli zraniť ľudí alebo poškodiť majetok. Čínsky rezort diplomacie deklaroval, že ide o civilné zariadenie používané na výskum, najmä na meteorologické účely. Peking vyjadril v súvislosti s balónom ľútosť s tvrdením, že nad územie Spojených štátov ho odvial vietor.

Americké ministerstvo obrany v piatok informovalo, že ďalší čínsky špionážny balón zaznamenalo nad Latinskou Amerikou, jeho presnú polohu však nezverejnilo. V dôsledku tohto incidentu americký minister zahraničných vecí Antony Blinken odložil plánovanú návštevu Číny, ktorá sa mala uskutočniť 5. – 6. februára.