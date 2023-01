Preslávila ho jazda s ôsmimi promile: Zomrel legendárny český alkoholik Čurda

Informáciu o úmrtí Čurdy potvrdil Jaromír Hrubý, starosta Stružnice, pod ktorú Tuhaň patrí. „Včera som bol informovaný, že sa stala tragická udalosť, keď bol pán Čurda nájdený mŕtvy. Ale či sa to stalo priamo včera, alebo niektorý z predchádzajúcich dní, mi nikto nepovedal,“ približuje Hrubý.

Milan Čurda bol v Česku bizarnou celebritou. Stal sa ňou po tom, ako v roku 2005 nabúral s fekálnym vozom a nadýchal osem promile. Má dokonca heslo na wikipedii a dostal sa aj na etiketu piva. To však nie je všetko. V Česku sa udomácnil výraz "zčurdovat se", čo znamená opiť sa do nemoty.

„Pre našu obec to bolo spestrenie, zvýraznenie nášho mena. Stružinec, teda Tuhaň nikto veľmi nepoznal, ale keď sa povedalo Čurda, každý si hneď spomenul. V tomto duchu nás zviditeľnil, ale nie úplne tak, ako by si človek prial,“ vysvetlil starosta a dodal, že Čurda nebol práve najvzornejší občan.

„Priživoval sa tým, že bol slávny a ľudia ho za to obdivovali. Bol ale čudný, samotár. Bohužiaľ nie vždy sa v obci správal úplne poslušne. Boli tam nejaké drobné krádeže... Správal sa jednoducho ako bezdomovec,“ dodal starosta Hrubý.

Galéria fotiek (2) Zdroj: profimedia.sk

Chceli mu pomôcť

Obec chcela nezodpovednému Čurdovi pomôcť, ale všetko bolo márne. „Veľa vecí mu bolo ľahostaných. Hoci sme sa mu snažili pomôcť v rámci lomnickej sociálky a snažili sme sa mu zaistiť ubytovanie, on nikdy nechcel nikam ísť. Zhodou okolností tento rok súhlasil s tým, že by sa nechal premiestniť do nejakého azylového domu, ale už to nestihol. Naša snaha tak prišla navnivoč,“ vysvetlil starosta.

Napriek tomu mal Čurda pri sebe človeka Martina Fišera, ktorý mu pomáhal. Zadovážil mu príves, nosil mu jedlo a dopĺňal plynovú bombu, aby si ho mohol ohrievať.

Pred dvoma rokmi sa Čurda pre MF DNES zdôveril: „Moja jediná úloha teraz je prežiť zimu, tie veľké mrazy. V noci tu mám pod nulou, všetko tekuté je do rána zamrznuté.“