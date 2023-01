USA narazili na dlhový strop, ministerstvo financií pristúpilo k opatreniam

Vo štvrtok dosiahli Spojené štáty svoj stanovený limit na pôžičky v objeme takmer 31,4 bilióna USD (29,03 bilióna eur). Ako uviedli agentúry, ministerka financií Janet Yellenová informovala listom predsedu Snemovne reprezentantov Kevina McCarthyho, že ministerstvo začalo uplatňovať mimoriadne opatrenia, ktoré by USA mali umožniť vyhnúť sa do júna platobnej neschopnosti.

Trhy sú zatiaľ pokojné

Spojené štáty zvyšujú svoj dlhový strop pravidelne. Od 60. rokov 20. storočia ho zvýšili už zhruba 80-krát. Yellenová však Kongres upozornila, že je potrebné konať, keďže júnový termín, do ktorého by mali mať USA pri opatreniach ministerstva čas, "podlieha značnej neistote". Trhy sú však zatiaľ pokojné, keďže sú presvedčené, že do vyčerpania hotovosti a mimoriadnych opatrení ministerstva financií dôjde medzi Bielym domom a republikánmi k dohode a Kongres dlhový strop nakoniec zvýši. S tým počíta aj ratingová agentúra Moody´s Investors Service, dodala však, že prípadné dlhé rokovania môžu viesť k výkyvom na trhoch.