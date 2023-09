Bos bosov, podľa ktorého natočili Krstného otca, zomrel: Carabinierom unikal 30 rokov a vyvraždil celý cintorín

Zatknutý mafiánsky boss (Zdroj: Twitter/Gianluca Abate)

Šéfa sicílskej odnože mafie Cosa Nostra zatkli v polovici januára po troch desaťročiach na úteku. V tom čase si chcel pod falošným menom na súkromnej klinike v sicílskom hlavnom meste Palermo liečiť rakovinu hrubého čreva. Jeho zdravotný stav sa však v posledných dňoch značne zhoršil. V piatok večer ošetrujúci lekári oznámili, že Messina Denaro upadol do kómy, z ktorej sa už neprebudí. Na základe jeho poslednej vôle bol odpojený od prístrojov.

Šéf najznámejšej mafie na svete Cosa Nostra sa nikdy netajil láskou k rýchlym autám, množstvu žien a bez problémov sa ukrýval 30 rokov vo svojom dome aj s rodinou. Podarilo sa mu to aj vďaka lojalite od ľudí žijúcich v jeho okolí, v meste Castelvetrano, v provincii Trapani na Sicílii. Policajti sa márne snažili desaťročia ho vypátrať. Situácia s jedo dolapením síce vyzerala sľubne, keď zatkli jeho sestru, no nik sa neodvážil prehovoriť o mieste jeho pobytu. Svoje bohatstvo postavil na obchodoch s energiami, odpadom, drogami ale aj podnikaní v stavebníctve s pomocou infiltrácie vlády do jeho obchodov, informuje the Guardian.

Tlačová konferencia Finančnej správy k akcii Horúce leto 2 (Zdroj: Facebook/Finančná správa)

Navždy chránený svojimi kumpánmi

„Keby ste sa spýtali, kde je Matteo Messina Denaro, ľudia by povedali, že je buď mŕtvy, alebo je v provincii Trapani (územie asi 2500 km2 pozn. red.),“ povedal Giacomo di Girolamo, autor biografie Denara s názvom Neviditeľný. „Nebol jedným z tých mafiánov, ktorí by išli do zahraničia, do Brazílie alebo severnej Európy. Nepotreboval si postaviť bunker ako hlavy ‘Ndranghety v Kalábrii. Bol chránený na svojom území."

Vyšetrovatelia ho často označovali za prefíkanú kombináciu starej a novej mafie, k sebe si pripustil iba ľudí, ktorí mu boli blízki, no bol schopný zapojiť sa do akéhokoľvek podnikania, ktoré prináša zisk, povedala Teresa Principato, bývalá sudkyňa a členka Direzione Nationale Antimafia (DNA), kancelárie zriadenej pod generálnou prokuratúrou.

Keďže ho dlhé roky nedokázali dolapiť, dlho hľadaného šéfa mafie odsúdili v jeho neprítomnosti. Dostal doživotný trest za vraždu dvoch prokurátorov Giovanniho Falconeho, jeho ženu a Paola Borsellina v roku 1992. Išlo o dvoch významných a uznávaných sudcov, vraždou ktorých chcela mafia prinútiť štát, aby zrušil tvrdé protimafiánske zákony. Jedného z nich zabil pomocu 900 kilogramovej výbušniny umiestnenej pod diaľnicou na Sicílii.

Kariéra v mafii

Svoju kariéru mafiána začal už v osemnástich rokoch a v roku 2006 prevzal vedenie najznámejšej mafiánskej skupiny Cosa Nostra, keďže jeho predchodcovia Bernardo Provenzano a Salvatore Lo Piccolo boli zatknutí, informovala CBC. V tom čase velil 900 mužom a reorganizoval niekoľko mafiánskych rodín na Sicílii do jedného celku.

Zobraziť galériu (2) Miesto výbuchu po vražde na sudcu Falconeho (Zdroj: Reddit/anamale)

Brutálna vražda 11-ročného chlapca

Bol tiež zapojený do jedného z najstrašnejších zločinov klanu Corleone, únosu a následnej vraždy 11-ročného Giuseppe di Mattea, syna mafiána, ktorý chcel svedčiť proti mafii. Denaro bol jedným z gangu, ktorý držal chlapca pripútaného na rôznych miestach na západe Sicílie dva roky, aby vyvinul nátlak na jeho otca, aby stiahol svoju výpoveď, no nakoniec bol chlapec uškrtený a jeho telo nechal rozpustiť v kyseline.

Forbes magazín ho označil v roku 2010 za jedného z najhľadanejších a najsilnejších mužov podsvetia. Odsúdení bol za vraždu desiatich ľudí vo Florencii, Ríme ale aj v Miláne. Polícii sa obávaného muža podarilo zadržať v januári tohto roka v nemocnici v Palerme, kam prišiel na lekársku prehliadku, informovala tlačová agentúra AGI.

L’arresto di Matteo Messina Denaro… pic.twitter.com/XfSK1rXRXh — Gianluca Abate (@Aba_Tweet) January 16, 2023

"Kráľ cintorína"

Šesťdesiatročný šéf najväčšej mafiánskej skupiny v Taliansku sa kedysi preslávil slovami, že "sám zaplnil celý cintorín". Niektorí tvrdia, že má na svedomí minimálne 50 vrážd a svoj životný štýl si udržal aj potom, čo bol tri desaťročia na úteku vďaka svojim „sponzorom“. Podľa niektorých sa šušká, že obávaný šéf mafie chcel byť chytený, aby mohol byť liečený na rakovinu v nemocnici. „Dnešné zatknutie je dôležitým krokom vpred, no bolo by chybou myslieť si, že dnešným zatknutím je boj proti mafii ukončený. Matteo Messina Denaro bol určite najdôležitejším členom mafie, ale skúsenosť by nás mala naučiť, že Cosa Nostra sa dokáže preskupovať, reorganizovať a znovu spustiť. Vytváranie kontaktov s biznisom a v niektorých prípadoch aj s politikou bolo vždy v DNA Cosa Nostry. Verím, že Matteo Messina Denaro vie veľa o týchto súvislostiach a bolo by veľkým krokom vpred, keby sa rozhodol spolupracovať so spravodlivosťou a povedať pravdu o tom, čo vie", povedal Nino di Matteo, bývalý protimafiánsky prokurátor v Palerme, ktorý v súčasnosti pôsobí v súdnej rade.