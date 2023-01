Hrozivé podozrenie z USA: Posilňujúca vakcína proti omikronu môže súvisieť s týmto život ohrozujúci zdravotným stavom!

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

WASHINGTON/PRAHA - Americký bezpečnostný monitorovací systém upozornil, že posilňujúca dávka bivalentnej vakcíny proti covidu-19 upravená na typ vírusu omikron amerického výrobcu liekov Pfizer Inc (PFE.N) a jeho nemeckého partnera BioNTech by mohla súvisieť s určitým typom mozgovej mŕtvice u starších dospelých. Podľa tlačovej agentúry Reuters to vyplýva z predbežných údajov, ktoré analyzovali americké zdravotnícke úrady. Iné štúdie podobný problém nehlásia.