Dvojica belgických europoslancov priznala svoje neoznámené cesty do Kataru

BRUSEL - Dvaja belgickí poslanci Európskeho parlamentu (EP) tento týždeň priznali, že neoznámili svoje platené cesty do Kataru. Stalo sa tak na pozadí škandálu okolo "obchodovania s vplyvom", ktorý nedávno otriasol týmto zhromaždením Európskej únie.

TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP. Právnik belgického socialistického poslanca Marca Tarabellu v nedeľu potvrdil, že jeho klient vo februári 2020 vycestoval do Kataru na náklady tohto blízkovýchodného štátu, ale túto cestu neoznámil, ako to vyžadujú pravidlá EP.

Tento vývoj prichádza len štyri dni po tom, ako belgická poslankyňa z parlamentnej stredoľavicovej skupiny sociálnych demokratov Marie Arenaová priznala, že vlani v máji "zabudla" nahlásiť podobnú cestu do Kataru. Belgická polícia uskutočnila v decembri 2022 razie na adresách poslancov EP, bývalých poslancov EP a lobistov, pri ktorých našla hotovosť v celkovej výške 1,5 milióna eur.

Existuje podozrenie, že tieto peniaze súvisia s údajným úplatkárstvom v EP v prospech Kataru, ktorý však popiera, že by sa podieľal na akomkoľvek previnení. V rámci tohto škandálu boli zatknutí štyria podozriví vrátane podpredsedníčky EP, gréckej europoslankyne Evy Kailisovej. Príslušné belgické orgány požiadali o zrušenie poslaneckej imunity Tarabellu. Ten má blízko k Antoniovi Panzerimu, bývalému talianskemu europoslancovi, v ktorého dome bolo v rámci vyšetrovania zaistených 600.000 eur v hotovosti.

Tarabella, v ktorého dome tiež prebehla razia, poprel, že je zapojený do tohto škandálu. Jeho právnik uviedol, že "dá veci do poriadku" a že na Tarabellovej ceste, ktorú zaplatila nemenovaná organizácia, "nie je nič nezákonné". Tarabella vycestoval do Kataru, aby si prezrel štadióny postavené pre majstrovstvá sveta vo futbale "a stretol sa tam s robotníkmi", tvrdí jeho právnik s tým, že išlo o "reálpolitiku", ktorej cieľom bolo "povzbudiť" Katar.