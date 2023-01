Sexuálne večierky uprostred ruskej invázie zažívajú rozkvet: Hľadám Slovana, ktorý sa pomiluje so mnou a mojou ženou

MOSKVA - V Rusku sa na pozadí vojenskej invázie na susednej Ukrajine darí sexuálnym večierkom. Dopyt po nich vzrástol z dôvodu, že ľudia sa chcú zbaviť stresu a rozptýliť sa, píše server The Insider s odkazom na organizátorov stretnutí. Naopak v oblasti erotických služieb je podľa neho situácia zložitejšia; sexuálne pracovníčky nižšej a strednej cenovej kategórie cítia vplyv mobilizácie.

Stas z Belgorodu má na profile na sieti VKontakte znaky Z a V, teda symboly ruskej invázie. Podľa webu The Insider hľadá bisexuálne muža slovanského vzhľadu pre sex s ním a ženou. Tvrdí, že blízkosť hraníc s Ukrajinou a vojna, ktorú vlani rozpútalo Rusko, neovplyvnili jeho sexuálny život. Swingers párty sa v Belgorode odohrávajú pravidelne. Ostreľovanie, protivzdušná obrana a množstvo vojakov nie sú pre orgie žiadnou prekážkou, tvrdia ďalší priaznivci skupinového sexu z ruských regiónov.

"Môžem jednoznačne povedať, že tento rok (2002) bolo na swingers akciách viac ľudí," tvrdí Iľja Lukičev, ktorý takéto večierky organizuje. Tie sú uzavretými stretnutiami, aj skupiny na sociálnych sieťach sú striktne moderované a neprijímajú cudzincov. "Máme sedemdesiat správcov a v komunite je prísne zakázané diskutovať o politike, deťoch, LGBTI+, drogách a ruskej pravoslávnej cirkvi." Ceny za účasť sa podľa Lukičeva od roku 2019 nezmenili. Muži za vstup na swingers zaplatia 5000 rubľov (cca 67 eur).

Vlaňajšok sa vraj vydaril tiež organizátorom večierkov nazývaných Kinky Party, hoci sa vraj nezačal dobre. "Najprv, po 24. februári (začiatok ruskej invázie na Ukrajinu, pozn. red.), bolo záujemcov o účasť viditeľne menej. V komunite panoval veľmi silný stres. Na druhej strane sú naše stretnutia miestom, kam sa ľudia chodia uvoľniť. Preto sme v marci usporiadali akciu nového formátu, bez sexuálnych interakcií - Kinky Care. Bolo možné prísť, pomazliť sa, navzájom sa namasírovať a počúvať meditačnú hudbu," priblížila organizátorka Taisija Blancheová.

Zvyčajne sa Kinky Party len málo podobá meditácii a nechýba na nej sexuálna interakcia. Večierky obnášajú predbežný výber účastníkov, povinné tematické kostýmy, šou a erotické aktivity ako bičovanie. Blancheová zároveň uviedla, že členovia ich komunity sa líšia od účastníkov swingers párty alebo večierkov BDSM (Bondage and Discipline, Domination and Submission, Sadism and Masochism). Kinky Party je podľa nej o kultúre aktívneho súhlasu, skúmaní vlastnej zmyselnosti a bezpečí. Zmenila sa zároveň nálada. "Ľudia nám píšu, že už nechcú odkladať svoje túžby. Dokonca i tí, ktorí dlho riešili, či na Kinky Party prísť, si na pozadí toho, čo sa deje, uvedomili, že teraz je ten správny čas," tvrdí ďalšia organizátorka Tanja Dmitrijevová.

Ruské sexuálne pracovníčky pritom zaznamenávajú pokles dopytu. "Najviac rok 2022 zasiahol dievčatá pracujúce v nižšom a strednom cenovom segmente. Prvý veľký pokles dopytu prišiel vo februári a v marci, druhý na konci septembra, kedy vyhlásili mobilizáciu. Viac-menej isto sa cítia len VIP eskortné ženy a dominy," uviedla Irina Maslovová, zakladateľka hnutia Serebrjanaja roza, ktorá sa venuje ochrane práv sexuálnych pracovníčok. Hovorkyňa fóra sexuálnych pracovníkov Marina Avramenková skonštatovala, že prísun klientov sa znížil dva až trikrát a príjmy klesli o 30 až 50 percent.

Podľa ďalšej ženy, ktorá poskytuje sexuálnym pracovníčkam pomoc v oblasti práv, tomuto segmentu hlavnú ranu zasadila mobilizácia. "Zrejme došlo k prehodnoteniu hodnôt a mnohí klienti v súčasnosti radšej nosia peniaze rodine. Niektorí sa oženili, nedávno nastal boom rýchlych svadieb a tiež odmietli sexuálne služby." Zákazníci údajne tiež častejšie žiadajú zľavu, pričom argumentujú tým, že idú do vojny. Všetko má svoje dôsledky. "Ceny klesajú a sexuálne pracovníčky pri honbe za klientom súhlasia s nebezpečnejšími praktikami," poznamenala Maslovová. Chudoba obyvateľstva v dôsledku vojny zároveň spôsobila, že tento druh zárobku vyhľadávajú aj ženy, ktoré sa tým predtým nezaoberali. O sexuálne pracovníčky sa náhle začali zaujímať aj bezpečnostné zložky. Dôvodom je zrejme zintenzívnenie všeobecného boja za morálku a zdržanlivosť.