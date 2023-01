Stav učiteľky sa po útoku šesťročného prváka postupne zlepšuje: Dieťa ostáva vo vyšetrovacej väzbe

Učiteľku prvákov Abby Zwernerovú, ktorú po slovnej výmene názorov postrelil v triede jej žiak, previezli po streľbe v kritickom stave do nemocnice. Nateraz nie je jasné, ako sa dieťa k pištoli dostalo. Polícia však uviedla, že prvák i naďalej zostáva vo vyšetrovacej väzbe, keďže podľa tamojšieho policajného náčelníka Steva Drewa streľba "nebola nešťastná náhoda" a prvák strieľal zámerne. "Nemáme odpoveď na to, ako si šesťročný chlapec zaobstaral zbraň alebo ako bol vôbec schopný s ňou narábať," vyhlásil starosta Jones. Incident zároveň označil za "varovanie pre celé Spojené štáty".

Stanica BBC vysvetľuje, že v štáte Virgínia je nemožné súdiť šesťročné dieťa rovnako ako dospelé osoby. Chlapec je príliš malý aj na to, aby bol v prípade uznania za vinného umiestnený do nápravnovýchovného zariadenia pre mladistvých. Sudca by však mohol rodičov dieťaťa zbaviť rodičovských práv a chlapca umiestniť do starostlivosti štátu. Miestna polícia v tejto súvislosti spolupracuje s prokuratúrou, uviedol Drew. Riaditeľ tamojšieho školského obvodu George Parker vyhlásil, že úrady sa budú zaoberať "každou okolnosťou, ktorá mohla do tohto incidentu vyústiť". Dodal, že škola bude v pondelok zatvorená a rodičom a žiakom bude poskytnutá odborná psychologická pomoc.