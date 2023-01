KORONAVÍRUS prevalcuje Čínu: Prichádzajú oslavy tamojšieho nového roku

Trvanie a rozsah nadchádzajúceho prepuknutia nákazy koronavírusu v provinciách a na vidieku by sa podľa štúdie uverejnenej v stredu v novinách "Frontiers of Medicine" mohlo "dramaticky predĺžiť" výletmi na oslavy nového roka 22. januára. Milióny ľudí tradične cestujú do svojich rodných dedín na najvýznamnejšie čínske rodinné slávnosti. Nová vlna infekcií v malých a stredne veľkých mestách a vidieckych oblastiach je vnímaná so znepokojením, pretože tam žije veľa starších ľudí a lekárska starostlivosť je často nedostatočná.

Sto miliónov infikovaných

Necelý mesiac po skončení prísnej stratégie nulového tolerancie výskytu covidu, ktorú Čína uplatňovala takmer tri roky, sa vírusom nakazilo už niekoľko stoviek miliónov Číňanov. Očakáva sa, že obrovská epidémia potrvá do marca alebo apríla. Presné čísla nie sú k dispozícii, pretože úrady prestali zverejňovať epidemiologické údaje.

Galéria fotiek (2) Koronavírus v Číne

Zdroj: SITA/AP Photo/Ng Han Guan/Ng Han Guan

Nedostatočné vyhľadávanie variantov?

Aby sa našli nové varianty, tri nemocnice v troch mestách, každá vo všetkých provinciách, musia každý týždeň zozbierať a analyzovať vzorky 15 infekcií, 10 vážnych chorôb a všetkých úmrtí. Expert Xi Chen z Yale School of Public Health v USA sa domnieva, že je to nedostatočné. "Obávam sa, že veľkosť vzorky je príliš malá," povedal Chen pre americký magazín Science. Tiež by bolo potrebné zvážiť veľkosť a hustotu obyvateľstva.

Vláda v Pekingu medzitým protestovala proti obmedzeniam vstupu, ktoré iné krajiny – kvôli obavám z objavenia sa nových variantov vírusov – uvalili na cestujúcich z ľudovej republiky. Samotná Čína požadovala prísnu týždennú hotelovú karanténu pri príchode a vydala len veľmi málo víz. Aj po otvorení krajiny ohlásenom na nedeľu musia byť pri vstupe stále predložené negatívne testy.