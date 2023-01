Islamská krajina uvoľňuje regulácie alkoholu: V Dubaji bude onedlho dostupnejší!

DUBAJ – Dubajský emirát plánuje zrušiť daň z predaja alkoholu a súčasne s tým aj licencie na predaj liehovín. Informuje o tom portál AP News. Ich zámerom by mala byť väčšia podpora turizmu v oblasti a prilákanie väčšieho množstva zahraničných turistov z Európy a Spojených štátov. Dubajské regulácie alkoholu sú však zatiaľ veľmi prísne.

Miestne firmy Maritime and Marcantile International a spoločnosť African & Eastern informovali o kroku Emirátu Dubaj smerom k zníženiu regulácii alkoholu v oblasti. Spomínané dubajské firmy dlhodobo pôsobia v distribúcii alkoholu. Vládni predstavitelia Emirátu však doposiaľ túto správu nepotvrdili a ani neodpovedali na otázky agentúry The Associated Press (AP). Informoval o tom portál AP News.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Konkrétne kroky by znamenali zrušenie 30% dane z predaja alkoholu a zároveň zrušenie poplatkov za vystavenie licencie na predaj liehovín. Tieto rozhodnutia by znamenali pokračovanie v dlhoročnom uvoľňovaní predpisov pre trh s liehovinami. Emirát už dávnejšie predstavil nové nariadenia, ktoré znamenali povolenie predaja alkoholu počas dňa či dokonca v období islamského sviatku Ramadán.

Alkohol bez povolenia predstavuje problémy

Predaj liehovín už dlhú dobu v Dubaji predstavuje jedno zo základných ťažísk tamojšej ekonomiky. Na základe aktuálnych a platných zákonov však v Dubaji môžu alkohol konzumovať len ľudia, ktorí sú starší ako 21 rokov a nie sú moslimovia . Zároveň sa pri nákupe musia preukazovať špeciálnymi preukazmi, ktoré vydáva miestna polícia. V opačnom prípade neoprávnenému konzumentovi hrozí mastná pokuta až väzba .