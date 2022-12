Emmanuel Macron tvrdí, že vstup Ukrajiny do NATO by Rusko vnímalo ako konfrontáciu

Macron v rozhovore zdôraznil, že svoje úsilie o rozvoj európskej obrany nevníma ako alternatívu k NATO. Tvrdí, že silnejšia Európa umožní kontinentu, aby sa v rámci aliancie stal autonómnejší - konať "vo vnútri NATO, s NATO, ale aj nezávisle od NATO".

Vstup Ukrajiny do NATO by Rusko vnímalo ako konfrontáciu

"Aliancia nie je niečo, od čoho som závislý, je to niečo, čo si vyberám ... Musíme prehodnotiť našu strategickú autonómiu," zdôraznil Macron podľa denníka Le Monde.Francúzsky prezident sa v rozhovore vyjadril aj k perspektíve vstupu Ukrajiny do NATO. "Vstup Ukrajiny do NATO by Rusko vnímalo ako konfrontáciu. S týmto (súčasným) Ruskom si to neviete predstaviť," povedal Macron.

Macron súčasne zdôraznil: "Bez ohľadu na to, či Ukrajina vstúpi do NATO alebo nie — a to nie je najpravdepodobnejší scenár — bude musieť dostať bezpečnostné záruky, ktoré budú o to silnejšie, že bola napadnutá Ruskom." V rozhovore sa Macron vrátil aj k svojej téze, že na konci ukrajinského konfliktu je potrebné poskytnúť "bezpečnostné záruky" nielen Ukrajine, ale aj Rusku, za čo si nedávno vyslúžil silnú kritiku v Kyjeve i vo východnej Európe.

Všetci za jeden stôl

"Nakoniec budeme musieť všetkých dostať za spoločný stôl. A tak by mi všetci Európania a ľudia zo Západu, ktorí mi kážu o morálke, mali vysvetliť, s kým budú sedieť za jedným stolom," vyhlásil Macron."Nechcem, aby Číňania a Turci boli jediní, ktorí budú rokovať deň po...," povedal Macron, pričom narážal na sprostredkovateľské úsilie tureckej diplomacie.