Riskantná cesta do Minska: Nechal Putin vyštartovať tri lietadlá zo strachu pred zostrelením?

Kým svet naďalej obdivuje odvahu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý sa nevyhýba verejným vystúpeniam, návštevám ťažko skúšaného Bachmutského frontu či cesty do Washingtonu, ruský prezident Vladimir Putin radšej hrá na istotu. Od ostatných ľudí si udržiava odstup aj bez dlhých stolov, neverí takmer nikomu a ani pri vybraných hosťoch sa "nekúpe v dave".

Aj na ceste k svojmu najbližšiemu spojencovi, bieloruskému vládcovi Alexandrovi Lukašenkovi, Putinovi zrejme veľmi záležalo na jeho osobnej bezpečnosti. Podľa telegramového príspevku bieloruského aktivistu Antona Motolka spolu s lietadlom, ktoré ho dopravilo z Petrohradu do Minska, nechal v krátkych intervaloch vzlietnuť ďalšie dve vládne lietadlá v Moskve a Petrohrade.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Telegram/Motolko Pomogi

To, že išlo o diverzný manéver, podľa príspevku Telegram podporuje aj fakt, že okrem Iľjušina, ktorým neskôr preletel ruský prezident do Bieloruska, bolo v tom istom čase premiestnené do Petrohradu ďalšie, štvrté vládne lietadlo. To ale zostalo na zemi.