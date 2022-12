Polícia objavila časť šperkov ulúpených v roku 2019 v Drážďanoch

Prokuratúra a polícia vo vyhlásení uviedli, že v noci nadnes zaistili v Berlíne 31 vecí vrátane "niekoľkých kusov, ktoré sa zdajú byť kompletné". Podrobnosti o tom, kde a za akých okolností predmety zaistili, nezverejnili. Nálezu predchádzali rozhovory o možnej dohode medzi prokuratúrou a obhajobou v prebiehajúcom procese. Jej súčasťou bola možnosť vrátenie ukradnutých vecí. Do súdneho pojednávania naplánovaného na utorok úrady neposkytnú ďalšie informácie.

Súdny proces so šiestimi mužmi sa začal v januári

Po prevoze do Drážďan tamojší odborníci skontrolujú ich pravosť a preskúmajú, či sú neporušené. Niekoľko významných predmetov z ukradnutej zbierky však stále chýba. Súdny proces so šiestimi mužmi sa začal v januári. Ide o členov klanu Remmovcov, rodiny s arabskými koreňmi a väzbami na organizovaný zločin. Podľa obžaloby sa 25. novembra 2019 nadránom vlámali do múzea Zelená klenba (Grünes Gewölbe) v Drážďanoch a ukradli 21 šperkov zdobených viac ako 4300 diamantmi. Tesne pred vlámaním založili požiar, aby nesvietilo pouličné osvetlenie pred múzeom a pred útekom do Berlína podpálili v neďalekej garáži auto.

Dvaja z obžalovaných si už odpykávajú trest

Ukradnuté klenoty boli súčasťou kolekcie saského kurfirsta Augusta Silného z 18. storočia, ktorá bola poistená na hodnotu 113,8 milióna eur. Dvaja z obžalovaných si už odpykávajú trest za krádež stokilogramovej zlatej mince z Bodeho múzea v Berlíne v roku 2017. Ukradnuté šperky počas druhej svetovej vojne nezničili spojenecké nálety na Drážďany, pretože boli ukryté v pevnosti Königstein v Saskom Švajčiarsku. Ako súčasť vojnovej koristi ich však Červená armáda odviezla do Sovietskeho zväzu. Do Drážďan sa vrátili v roku 1958.