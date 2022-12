Česi sa pripravujú na kalamitu: Miestami napadne aj 20 cm snehu, očakávajú sa problémy v doprave

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRNO – V noci na piatok sa nad územím Českej republiky objavia oblaky, ktoré so sebou prinesú výdatné sneženie. Do rána sa môžu naši susedia pripraviť na poriadnu kalamitu. Miestami napadne do 10 cm a počas dňa ďalších desať. Sneženie je pritom hlásené v polovici krajiny.