WHO potvrdila v Konžskej demokratickej republike sexuálny prenos opičích kiahní

LONDÝN - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok v noci vyhlásila, že v Konžskej demokratickej republike (KDR) potvrdil prvý prípad sexuálneho prenosu opičích kiahní. Vyhlásenie prišlo v čase, keď krajina zápasí s najväčšou dosiaľ zaznamenanou epidémiou tohto ochorenia. TASR správu prebrala od agentúry AP.

WHO vo vyhlásení uvádza, že KDR v marci navštívil istý obyvateľ Belgicka, ktorý mal neskôr pozitívny test na opičie kiahne. Muž uviedol, že v Afrike navštívil niekoľko klubov pre gayov a bisexuálov. Piati muži, s ktorými mal pohlavný styk, mali tiež pozitívny test na opičie kiahne. "Ide o prvý nespochybniteľný dôkaz prenosu opičích kiahní sexuálnym stykom v Afrike. Teória, že ochorenie sa týmto spôsobom neprenáša, tak padla," uviedol nigerijský virológ Oyewale Tomori, ktorý je členom niekoľkých poradenských skupín WHO. Opičie kiahne sa endemicky vyskytujú v strednej a západnej Afrike. Na ľudí sa zvyčajne prenášajú z nakazených hlodavcov, čo spôsobuje lokálne ohniská. Ochorenie spôsobuje horúčku, triašku, vyrážky a lézie na tvári a genitáliách. Väčšina ľudí sa uzdraví do niekoľkých týždňov bez potreby hospitalizácie.

Podľa WHO sa tento rok opičími kiahňami v KDR tento rok nakazilo už viac než 12.500 ľudí a približne 580 ľudí chorobe podľahlo, čo je zhruba dvojnásobok počtu obetí ochorenia z roku 2020. Tomori však upozorňuje, že hlásené údaje sú zrejme nižšie ako skutočný počet, pretože monitorovanie počtu chorých v Afrike je často nedokonalé. Zároveň dodal, že situácia vo zvyšku Afriky je zrejme podobná situácii v KDR, ale prísne zákony namierené proti členom komunity LGBTQ+ ich nútia ochorenie skrývať, čo môže sťažiť boj proti chorobe. Tomori tiež vyjadril ľútosť nad reakciou na epidémiu choroby. V Európe a Severnej Amerike sa proti ochoreniu nechalo zaočkovať množstvo ľudí, v Afrike však hromadné očkovanie obyvateľov plánované nie je. "Celé roky sme upozorňovali na problém s opičími kiahňami v Afrike. Potvrdenie sexuálneho prenosu ochorenia by mal byť signálom, že máme toto ochorenie konečne začať brať vážnejšie," dodal Tomori.