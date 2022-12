Nehoda plavidla s migrantmi v Lamanšskom prielive si vyžiadala štyri obete

Plavidlo sa prevrátilo v noci na stredu pri pobreží grófstva Kent na juhu Anglicka. Do pátrania po preživších sa zapojili záchranári z Británie i Francúzska. Britské médiá prvotne písali o troch obetiach. Zachrániť sa podarilo 43 ľudí, informovali britské médiá s odvolaním na zdroje z prostredia britskej vlády. Záchrannú operáciu výrazne komplikovalo najmä mrazivé počasie.

Ministerka vnútra vyjadrila hlbokú sústrasť

Bravermanová uviedla, že o tejto nehode hovorila so svojím francúzskym náprotivkom Géraldom Darmaninom a s predstaviteľmi britskej pohraničnej stráže. Dodala, že v tejto chvíli by bolo nevhodné zachádzať do ďalších podrobností o tomto tragickom incidente. Ministerka zároveň vyjadrila "hlbokú sústrasť všetkým zasiahnutým", ako aj vďačnosť všetkým záchranárom. "Toto sú také dni, akých sa obávame," povedala.

Galéria fotiek (2) Záchranná operácia v Lamanškom prielive

Zdroj: TASR/Gareth Fuller/PA via AP

Incident sa stal len krátko po sľube nových zákonov v boji proti nelegálnej migrácii

Snahy migrantov o prekročenie Lamanšského prielivu označila ako "smrteľne nebezpečné úsilie". Bravermanová uviedla, že organizované zločinecké skupiny prevádzačov zaobchádzajú s ľuďmi ako s tovarom. Dodala, že britská vláda sa snaží s touto činnosťou pašerákov ľudí skoncovať. K tomuto tragickému incidentu došlo iba niekoľko hodín po tom, ako britský premiér Rishi Sunak prisľúbil nové zákony na boj proti nelegálnej migrácii, pripomína Sky News.