Katastrofálny záver štúdie! Pravda o zásobách munície NATO: Vystačili by len na pár dní vojny

Vojna na Ukrajine spôsobuje, že sa o stav Bundeswehru stále viac zaujíma verejnosť. Ak by došlo k núdzovej situácii a Nemecko by bolo vo vojne, munícia by pravdepodobne vydržala len dva dni. Podľa smerníc NATO by však členské štáty mali mať rezervy aspoň na 30 dní.

Je to dôvod na kritiku ministerstva obrany pod vedením Christine Lambrechtovej, najmä zo strany opozície. Ministerka poukazuje na zlyhania svojich predchodcov, obhajuje jej prácu a ubezpečuje ju, že podporí obstaranie väčšieho množstva munície a zbraní. To sa asi ľahšie povie, ako urobí: Nielen financie sú podľa Lambrechtovej zatiaľ obmedzené. Pri výrobe munície je Nemecko závislé od surovín z Číny. Problémy s doručením môžu podľa portálu Welt spôsobiť čakaciu dobu až 14 mesiacov. Ale nie len Nemecku sa nepodarilo zaobstarať muníciu. Britská štúdia ukazuje, že ostatné krajiny NATO zažívajú podobnú situáciu.

Nemecko a krajiny NATO podľa štúdie nemajú dostatok munície

Ukazuje sa, že v prípade veľkej vojny by krajiny NATO zrejme nemali dostatok munície, aby mohli bojovať viac dní. K tomuto záveru dospel britský think tank Royal United Services Institute (RUSI), ktorý skúma otázky národnej a medzinárodnej bezpečnosti.

Keď boje na Donbase dosiahli svoj vrchol, ruská armáda vystrelila za dva dni viac munície, ako má Veľká Británia na sklade. Britské ministerstvo obrany sa niekoľkokrát pokúsilo situáciu vysvetliť a odvolalo sa na podporu ostatných krajín NATO. Podobná situácia je však aj v iných krajinách, napríklad v spomínanom Nemecku.

V prípade vojny: Fínsko by malo dostatok munície – na rozdiel od európskych krajín NATO

Preto sa nemožno spoliehať na muníciu aliančných partnerov, a to ani v spoločných bojoch. V rámci NATO štúdia uvádza USA ako jedinú krajinu s dostatočnou muníciou a výrobnými kapacitami. Dostatok munície by v prípade vojny malo podľa RUSI aj Fínsko, ktoré sa momentálne snaží vstúpiť do NATO.

Autori štúdie varovali krajiny NATO, aby zabezpečili včasné zriadenie výrobných zariadení a zdrojov na obstarávanie dôležitých materiálov. V prípade vojny by sa výroba munície mala rýchlo zvýšiť. Podľa správy zo štúdie bola Ukrajina na začiatku vojny závislá najmä od starej munície zo sovietskej éry. Väčšina munície teraz pochádza z krajín NATO. Podľa odborníka však výrobné kapacity v týchto krajinách nestačia na zásobovanie všetkých štátov v prípade ozbrojeného konfliktu.