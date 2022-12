Pri Barcelone sa ráno zrazili dva vlaky, zranených je približne 155 ľudí

Troch ľudí previezli z miesta nehody do nemocnice, ale ani ich zranenia nie sú podľa záchranných zložiek vážne. Španielsky spravodajský server Tododisca uviedol, že vlak idúci do Barcelony narazil v stanici Montcada i Reixac do súpravy, ktorá mala takisto namierené do Barcelony. Úrady príčinu nehody vyšetrujú.

Several passengers injured after train collision near Barcelona https://t.co/UxYYJyFNm9 pic.twitter.com/3KBkF3juhz — Russian Market (@runews) December 7, 2022