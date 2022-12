Irán začal s výstavbou jadrovej elektrárne na juhozápade krajiny

Šéf Iránskej organizácie pre atómovú energiu (AEOI) Mohammad Eslámí sprevádzal delegáciu na miesto výstavby v provincii Chúzistán, neďaleko hraníc s Irakom. Výstavba by mala trvať osem rokov, podieľať sa na nej budú iránske spoločnosti a reaktor by mal mať výkon 300 MW, píše DPA. Náklady na výstavbu by podľa agentúry ISNA mali dosiahnuť približne dve miliardy dolárov. Irán dlhodobo čelí kritike zo strany viacerých krajín pre svoj jadrový program. Teherán tvrdí, je jadrovú energiu využíva len na civilné účely. USA, Izrael a ďalšie krajiny však túto islamskú republiku obviňujú z pokusov o výrobu jadrových zbraní.

Rokovania o obnovení dohody sú na bode mrazu

Irán v roku 2015 podpísal so šiestimi svetovými mocnosťami a EÚ dohodu, ktorá obmedzila iránsky jadrový program výmenou za zrušenie sankcií voči Teheránu. Spojené štáty však od tejto dohody v roku 2018 jednostranne odstúpili. Rokovania o obnovení dohody sú v súčasnosti na bode mrazu, konštatuje DPA. Irán má v súčasnosti jednu jadrovú elektráreň, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 2011 s pomocou Ruska, píše na svojej webovej stránke americká stanica ABC. Tá dodáva, že Teherán má aj niekoľko podzemných jadrových zariadení.