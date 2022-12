Hororový útok počas rybačky: Krokodíl stiahol chlapčeka (†1) z lode a žral zaživa

LAHAD DATU - Krokodíl schmatol ročného chlapčeka z malej lode a následne ho dohrýzol na smrť. Otec sa ho zúfalo snažil zachrániť, no proti obrovskému predátorovi nemal šancu. Nejde zďaleka o ojedinelý incident, útoky krokodílov v Ázii sú v poslednom čase pomerne časté. Súvisí to s tým, že ľudia sa v rieke často kúpu alebo perú oblečenie.

Na malajzijskom polostrove Dent došlo vo štvrtok doobeda k obrovskej tragédii. Rybár s malým synom sa plavili v kanoe po rieke, kde sa keď na nich zaútočil zhruba 3,5 metra dlhý krokodíl. Vynoril sa zo zakalenej vody, schmatol dieťa do papule a roztrhal ho. Otec Moherat (45) sa všemožne snažil syna zachrániť, no bolo to márne. Sám pri tom utrpel vážne zranenia.

"Obeť vytiahli z vody očití svedkovia, no utrpela ťažké poranenia hlavy a tela. Bol prevezený do nemocnice v Lahd Datu," uviedol šéf miestnych záchranárov Sumoso Rashid. Telo chlapčeka sa doteraz nenašlo.

K podobnému incidentu došlo v novembri na Kostarike, kde niekoľkometrový krokodíl odtrhol hlavu osemročnému chlapcovi, ktorý bol na rybačke so svojou rodinou. V Indonézii zas pred časom krokodíl zabil štrnásťročné dievča, keď si pralo oblečenie v rieke.