Biden privítal Macrona: Rokujú o Rusku, Číne aj možnej obchodnej vojne USA s EÚ

WASHINGTON - Americký prezident Joe Biden privítal vo štvrtok v Bielom dome francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Ide o prvú oficiálnu návštevu šéfa Elyzejského paláca v USA od vlaňajšieho nástupu Bidena do funkcie, informuje agentúra AFP.

Po privítacej ceremónii sa prezidenti odobrali na rokovanie do Oválnej pracovne Bieleho domu. Hovoriť majú o spojenectve západných krajín v súvislosti s ruskou vojnou na Ukrajine, otázke Číny a tiež obchodných vzťahoch medzi USA a EÚ. Obaja prezidenti majú po rokovaniach vystúpiť na spoločnej tlačovej konferencii.

Macron v stredu – počas prvého dňa návštevy v USA, keď navštívil centrálu NASA, Arlingtonský národný cintorín a absolvoval stretnutia s predstaviteľmi Kongresu – prekvapil svojich hostiteľov ostrou kritikou Bidenovej zelenej ekonomickej politiky, ktorá podľa neho zlikviduje pracovné miesta v Európe.

Galéria fotiek (2) Emmanuel Macron a Joe Biden

Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon

V rovnakom tóne pokračoval v štvrtkovom rozhovore s americkou televíziou ABC, keď povedal, že Bidenove opatrenia spôsobia konkurenčnú nevýhodu pre Európu. Biden plánuje naliať miliardy dolárov do zeleného priemyslu, pričom chce podporiť výrobu priamo v USA.

"Výsledkom bude, že možno si vyriešite svoj vlastný problém, ale zväčšíte môj problém. Mrzí ma, že to musím povedať takto otvorene," povedal v stredu Macron a dodal, že táto Bidenova politika môže "rozdeliť Západ". Európska únia zvažuje vypovedať USA obchodnú vojnu tým, že bude dotovať svoju vlastnú zelenú ekonomiku.

Macron chce v najbližších dňoch hovoriť s Putinom

Francúzsky prezident Emmanuel Macron plánuje v najbližších dňoch hovoriť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Povedal to vo štvrtok v rozhovore pre americkú televíziu ABC. Podľa vlastných slov dúfa, že je "stále možné" rokovať o skončení vojny na Ukrajine. "Keďže veríme v štátnu zvrchovanosť, nemôžeme vyhlásiť, že podmienkou na začatie rozhovorov je zmena režimu," povedal Macron v súvislosti s Ruskom.

Na margo postupu ukrajinských jednotiek na fronte vyjadril Macron podľa agentúry AFP optimizmus, avšak varoval, že "by bolo zrejme privčas hovoriť, že vyhrávajú vojnu". Ako pokračoval, verí, že je stále možné dosiahnuť na Ukrajine udržateľný mier. Upozornil však, že "dobrý mier nemôže byť Ukrajincom nanútený inými stranami". Na otázku, či Putinovi možno veriť pri mierových rokovaniach, Macron reagoval, že ak by mal odpoveď, už by s ním sedel za rokovacím stolom.