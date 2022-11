Čínske a ruské lietadlá vstúpili do zóny protivzdušnej obrany: Južná Kórea rýchlo reagovala

SOUL – Juhokórejská armáda vyslala v stredu svoje stíhačky k dvom čínskym a šiestim ruským vojenským lietadlám, ktoré vstúpili do juhokórejskej zóny protivzdušnej obrany. TASR informácie prevzala od agentúr Reuters a Jonhap.

Čínske bombardéry H-6 ráno miestneho času opakovane bez ohlásenia vstúpili do Kórejskej identifikačnej zóny protivzdušnej obrany (KADIZ) pri južnom a severovýchodnom pobreží Južnej Kórey, uviedol generálny štáb v Soule. Neskôr opätovne vstúpili do tejto zónu v Japonskom mori, a to spolu s ruskými bombardérmi TU-95 a stíhačkami SU-35. Čínske a ruské lietadlá, ktoré sa podľa pozorovateľov zjavne zúčastňovali na spoločnom vojenskom cvičení, nenarušili juhokórejský vzdušný priestor. Identifikačná zóna protivzdušnej obrany nie je vzdušným priestorom krajiny, je však vymedzená, aby sa v nej cudzie lietadlá identifikovali a zabránilo sa tak neúmyselným zrážkam.