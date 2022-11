Turecká pozemná operácia v Sýrii by ohrozila zisky v boji proti IS: Pentagón apeluje na Ankaru

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

WASHINGTON - Ak by Turecko začalo pozemnú operáciu v Sýrii, vážne by to ohrozilo zisky dosiahnuté v boji proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS). V utorok to uviedol Pentagón, ktorý apeloval na Ankaru, aby sa zdržala takýchto krokov, informuje tlačová agentúra AFP.