Lietadlo z Atén do New Yorku sa muselo vrátiť pre obavy z bezpečnostnej hrozby

ATÉNY - Lietadlo dubajského prepravcu Emirates s takmer 250 osobami na palube smerujúce do New Yorku sa muselo vo štvrtok krátko po štarte vrátiť do Atén. Dôvodom bola údajná bezpečnostná hrozba, na ktorú upozornili Spojené štáty. Grécko však nič podozrivé nezistilo, uviedla tamojšia polícia, na ktorú sa odvolávajú agentúry Reuters a AFP.