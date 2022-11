EÚ schválila 18 miliárd eur na finančnú pomoc Ukrajine v roku 2023

Komisia spresnila, že stabilná, pravidelná a predvídateľná finančná pomoc – v priemere 1,5 miliardy eur mesačne – pomôže pokryť významnú časť krátkodobých finančných potrieb Ukrajiny na rok 2023. Tie ukrajinské orgány a Medzinárodný menový fond odhadujú na tri až štyri miliardy za mesiac.

Podpora, ktorú ponúka EÚ, by musela byť spojená s podobným úsilím iných veľkých darcov, aby sa pokryli všetky finančné potreby Ukrajiny na budúci rok. Vďaka tejto pomoci bude Ukrajina schopná naďalej vyplácať mzdy a dôchodky a udržiavať v prevádzke nemocnice, školy a bývanie pre presídlených ľudí. Ukrajine to tiež umožní zabezpečiť makroekonomickú stabilitu a obnoviť kritickú infraštruktúru zničenú ruskou agresiou – energetickú infraštruktúru, vodné systémy, dopravné siete, cesty a mosty.

Finančnú pomoc budú sprevádzať reformy

Finančnú pomoc EÚ budú sprevádzať reformy s cieľom posilniť právny štát, dobrú správu vecí verejných a boj proti podvodom a korupcii na Ukrajine. Politické podmienky Únie sú zamerané na posilnenie ukrajinských inštitúcií a prípravu pôdy pre úspešné úsilie o povojnovú obnovu a na podporu Ukrajiny na jej európskej ceste.

Podľa EK budú finančné prostriedky poskytnuté prostredníctvom vysoko zvýhodnených pôžičiek, ktoré sa budú splácať v priebehu maximálne 35 rokov, počnúc rokom 2033. EÚ tiež navrhuje pokryť úrokové náklady Ukrajiny prostredníctvom dodatočných cielených platieb členských štátov do rozpočtu EÚ. Členské štáty Únie a tretie krajiny budú okrem toho môcť pridať do nástroja viac finančných prostriedkov, ktoré sa použijú ako granty, ak si to želajú. Finančné prostriedky sa prevedú cez rozpočet EÚ, čo Ukrajine umožní získať podporu koordinovaným spôsobom.

Ukrajinská vláda musí doplniť finančnú podporu sektorovými a inštitucionálnymi reformami vrátane protikorupčných a súdnych reforiem, rešpektovania zásad právneho štátu, dobrej správy vecí verejných a modernizácie národných a miestnych inštitúcií. Komisia bude pri vyplácaní splátok kontrolovať, či boli tieto reformy efektívne zavedené.

Komisia chce finančnú pomoc pre Ukrajinu zaistiť pôžičkami na kapitálových trhoch pomocou stratégie diverzifikovaného financovania. Na tento účel navrhuje využiť rezervu rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 cieleným spôsobom pre Ukrajinu. Tri legislatívne návrhy, ktoré v stredu predložila eurokomisia, ešte musia štandardne schváliť Európsky parlament a členské štáty (Rada EÚ).