Pápežovi prvýkrát nedovolilo koleno vítať novinárov v lietadle do Bahrajnu

"Dnes mám veľké bolesti a nemôžem urobiť svoje kolo uličkou, ale bol by som veľmi rád, keby ste to urobili vy," povedal novinárom pred tým, ako zaplnili lietadlo. "Je to zaujímavá cesta, ktorá nás donúti zamyslieť sa a priniesť dobré správy," uviedol 85-ročný František. Na letisku ho má privítať bahrajnský kráľ Hamad ibn Ísá al-Chalífa, korunný princ, premiér a ďalší členovia kráľovskej rodiny. Potom sa pápež odvezie do kráľovského paláca Sachír, kde bude mať súkromné stretnutie s kráľom.

Návšteva potrvá do 6. novembra

Vo štvrtok večer sa František stretne so zástupcami rôznych úradov, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru. Svoj prvý deň v Bahrajne ukončí príhovorom. Počas svojej prvej návštevy štátu v Perzskom zálive, ktorá potrvá do 6. novembra, navštívi František aj mestá Manáma a Awálí pri príležitosti Bahrajnského fóra pre dialóg: Východ a Západ za spolunažívanie ľudí. František, líder 1,3 miliardy katolíkov z celého sveta, chce v Bahrajne posilniť vzťahy s moslimami. Cestu však zatieňuje kritika porušovania ľudských práv v kráľovstve, píše agentúra AFP.

Galéria fotiek (2) Pápež František počas historicky prvej návštevy Bahrajnského kráľovstva

Zdroj: SITA/AP Photo/Domenico Stinellis

Druhá cesta pápeža na Arabský polostrov

Ide už o druhú cestu pápeža na Arabský polostrov: prvú absolvoval v roku 2019 do Spojených arabských emirátov (SAE). Aj tentoraz sa bude zameriavať na posilňovanie medzináboženského dialógu a bude sa modliť za mier v modernej Katedrále Panny Márie, Kráľovnej Arábie. Najväčší katolícky chrám na Arabskom polostrove otvorili vlani.