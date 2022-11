Spali na letisku, cestovali 20 hodín a skončili v Nemecku! Českí turisti zažili hororový návrat z dovolenky v Egypte

Pilot egypskej nízkonákladovej spoločnosti Air Cairo sa v sobotu večer rozhodol nepristáť na pražskom letisku Václava Havla ale zamieril do nemeckého Lipska. Dôvodom odklonu od plánovaného pristátia bola údajne hmla na Letisku v Prahe, informovali novinky.cz. Posádka egyptského lietadla bola však jediná, ktorej hmla vadila. Všetky ostatné lietadlá pristáli bez problémov.

Na letisku v Nemecku ich však čakalo poriadne prekvapenie. Nielenže im aerolinky nezabezpečili náhradné ubytovanie, ale dokonca ani občerstvenie. Josef Fiřt, jeden z cestujúcich, ktorý sa vracal z dovolenky so svojimi tromi deťmi sa priznal, že v Hurghade čakali päť a pol hodiny, lietadlo potom namiesto v Českej republike pristálo v Nemecku a v letiskovej hale v Nemecku boli nútení aj prespať, keďže im nezabezpečili náhradné ubytovanie. „Všetci, vrátane detí, sme už boli poriadne unavení a boli sme už 14 hodín na cestách.“ Vďaka hasičom, sa im podarilo prespať aspoň na skladacích posteliach. Podľa informácií mali o pol šiestej ráno odletieť späť do Prahy, no aj tento údaj bol nepresný a odleteli o jednej hodine na obed. Do Prahy prileteli o druhej hodine a celkovo tak boli na cestách až 20 hodín. Cestujúci sa sťažovali aj na nulovú komunikáciu a na odškodnenie vraj tiež nemajú nárok. Letecká spoločnosť je registrovaná v Egypte, nie v EÚ a preto nárok na kompenzáciu nevzniká.

Hovorkyňa letiska Praha, Klára Divíšková, zdôvodnila, že rozhodnutie nepristáť na letisku záleží aj od rozhodnutia kapitána. "Cestujúci by sa mali teda ešte raz obrátiť na leteckú spoločnosť". Centrála egyptských aeroliniek sa však k prípadu nevyjadrila.