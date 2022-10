VIDEO Desivý moment na vlakovej stanici: Útočník napadol strážnika, poznačil ho na celý zvyšok života

Na stanici Wigan Wallgate, Greater Manchester, mal v ten deň službu strážnik Colin Spicer (50). Náplňou jeho práce bolo zabraňovať cestujúcim, aby sa pokúšali prejsť turniket bez zaplatenia. Jedným z nich bol aj Michael Lucas (32), murár a otec dvoch detí. Pri turnikete mal problém, pretože ho nechcel pustiť. Rovnako reagoval aj strážnik Spicer a upozornil cestujúceho, aby si najprv kúpil platný lístok, informuje Daily Mail. Lucas bol však mierne opitý a začal po strážnikovi kričať, že ho zabije a rozbije mu hlavu.

To však ani zďaleka nebolo všetko. Násilníkovi sa napokon podarilo prejsť cez turniket aj bez zaplatenia a prvé čo spravil bolo, že chytil strážnika Spicera pod krk a silno ho udrel priamo do tváre. Rana bola taká silná, že obeť spadla na zem. Celý záznam z priemyselnej kamery poskytla stanica ako dôkazový materiál počas pojednávania na Korunnom súde v Boltone.

Poznačený nielen fyzicky

Strážnik Colin Spicer spadol po údere od útočníka na zem a utrpel viaceré zlomeniny tváre vrátane zlomenej čeľuste a očnej jamky. V práci sa musel dať vypísať na štyri mesiace. Incident sa síce odohral začiatkom februára, no dodnes má problém s jedením, niektoré časti tváre má stále necitlivé a hovorí so zachrípnutým hlasom. "Už opäť pracujem, ale žijem každý deň s tým, že si musím chrániť tvár. Zahaľujem si ju aj pri tom najtichšom zvuku a vzďaľujem sa čo najďalej od veľkých skupín ľudí. Bojím sa, že ma opäť niekto napadne," povedal polícii.

K incidentu na stanici Wigan Wallgate došlo 6. februára o 20:50. Michael Lucas sa práve vracal Westhoughtonu neďaleko Boltonu a chcel pokračovať ďalej do Meols Cop v Southporte. Pravidelne takto dochádzal z domu do práce. Lucas však nemal vtedy svoj deň. Najprv mal stratiť nervy pri členke personálu, ktorá sa mu snažila vysvetliť, že jeho týždenný lístok je už neplatný. Lucas sa po príchode polície zamestnankyni ospravedlnil a odišiel. Krátko na to sa však vrátil na stanicu a pri turniketoch zaútočil na strážnika Spicera.

Útek z miesta činu

Prukrátor Craig MacGregor sa k incidentu vyjadril, že obžalovaný bol vyvedený z miery, pretože jeho lístok už stratil platnosť. Potom mal začať kričať na strážnika, aby ho nechal prejsť. Ten to však odmietol a Lucas začal po ňom kričať a nadávať mu. Následne sa prestrčil nasilu cez turniket a chytil strážnika za krk. Spicer sa vyjadril, že na tvári pocítil úder ako po zásahu bejzbalovou pálkou. Lucas z miesta činu utiekol, ale polícii sa ho podarilo vypátrať vďaka mobilu, ktorý mu zrejme vypadol z vrecka. Mal v ňom údaje o vodičskom preukaze a bankových kartách.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Na súde sa zistilo, že páchateľ sa už v minulosti dopustil 23 trestných činov. Boli medzi nimi ublíženia na zdraví, napadnutie či obťažovanie. Posledného sa dopustil len minulý rok. Probačná správa o Lucasovi uviedla, že je nebezpečný pre spoločnosť, pričom dospela k záveru, že jeho útok proti Colinovi Spicerovi mal podobný charakter ako trestné činy, ktorých sa dopustil už v minulosti. "Všetky spory riešil podobným spôsobom. Keď sa cítil poškodený, uchyľoval sa k násiliu," písalo sa v správe.

Možné vysvetlenie?

Obhajkyňa Constance Halliwellová uviedla, že jej klient má problémy s duševným zdravím a všetko už oľutoval. "Zažil krach dlhodobého vzťahu. S bývalou partnerkou majú dve deti. Po rozchode prišiel o všetko a začal mať problémy s pitím," vysvetlila. Sudca Tom Gilbart povedal na adresu Lucasa, že je hanebné, keď sa otec dvoch detí správa takto. Michael Lucas dostal trest odňatia slobody na 28 mesiacov. Pôvodný trest mal zahŕňať dlhší pobyt vo väzení, ale obvinený sa k činu priznal.