Strelec zo strednej škole v Michigane sa priznal k vražde 4 spolužiakov

Streľba sa odohrala vlani v novembri na strednej škole v obci Oxford Township približne 50 kilometrov severne od Detroitu. Strelná zbraň, ktorou vtedy ešte 15-ročný študent útočil, patrila jeho otcovi. Americká prokuratúra uviedla, že pred pondelkovým pojednávaním s útočníkom nebola uzavretá žiadna dohoda.

Odsúdenie za vraždu prvého stupňa zvyčajne v americkom štáte Michigan znamená doživotný trest odňatia slobody, píše AP. Strelec Ethan Crumbley počas pojednávania viackrát povedal, že rozumie hroziacim trestom.

Ethan nemal v škole problémy so správaním

Crumbley nemal v škole problémy so správaním. V deň incidentu sa však správal podozrivo. Iba niekoľko hodín pred útokom zavolali jeho rodičov do školy pre kresby s násilnými motívmi. Po rozhovore s výchovným poradcom odmietli syna vziať zo školy domov a odišli. Chlapec sa následne vrátil do triedy a neskôr začak strieľať zo zbrane, ktorú si priniesol v ruksaku.

Podľa polície na svoj mobilný telefón nahral video, v ktorom hovoril o plánovanom útoku. Video však nezverejnil na sociálnych sieťach. Crumbleyho rodičia boli krátko po útoku obvinení z neúmyselného zabitia. Tvrdia však, že o synovom zámere nevedeli, a že zbraň v domácnosti bola dobre zabezpečená. Prokurátora začiatkom tohto roka odhalila, že Crumbley mal halucinácie o démonoch a bol fascinovaný zbraňami a nacistickou propagandou.