VIDEO Demonštranti zablokovali cestu vlastnými telami, vodič bol bezmocný, jeho slová trhajú srdce

Takmer tridsať demonštrantov v reflexných vestách a s logom hnutia Just Stop Oil, sa počas víkendu zhromaždilo na Shoreditch High Street na križovatke Great Eastern Street, kde svojimi telami zablokovali cestu s cieľom narušiť plynulú dopravu v britskej metropole. Informuje o tom LBC.com.

Hnutie vyzýva vládu, aby prerušila všetky zmluvy na medzinárodnej aj regionálnej úrovni, ktoré súvisia s ťažbou ropy a zemného plynu. Demonštranti si posadali vedľa seba na cestu a nechceli sa odtiaľ ani pohnúť. Zábery zaznamenané na videu ukazujú, že chodci a vodiči automobilov vykrikujú po členoch hnutia, aby ustúpili a neblokovali cesty.

Doplácajú na to všetci

Istý muž na videu dokonca začal ťahať jedného dôchodcu vo veste hnutia po asfalte preč z cesty na chodník. Potom nastúpil do auta a chcel s manželkou pokračovať v ceste. Členovia Just Stop Oil sa im však postavili do cesty. Muž vystúpil začal následne kričať. "Počujte, moja manželka je na tom zle. Potrebujeme sa dostať do nemocnice. Majte trochu úcty aj k ostatným ľuďom," hovoril.

Incident v galérii

V uliciach Londýna trvá protest proti ťažbe ropy a zemného plynu už viac ako dva týždne. Demonštranti nesúhlasia s prístupom vlády ku životnému prostrediu. V piatok 14. októbra boli 28 členovia hnutia zatknutí po tom, ako hodili polievku na obraz "Slnečnice" Vincenta Van Gogha v Národnej galérii. "Umenie alebo život? Viac sa staráte o obrazy, ako o obyvateľov na tejto planéte," vyjadrila sa Phoebe Plummerová, ktorá sa s Anno Hollandovou postaví pred súd.

Dôvod protestov

Hovorca Just Stop Oil povedal: "Naše dedičstvo, práva a slobody sú pošliapané klamstvami, ktorými sa oháňa britská vláda. Milióny ľudí čelí už teraz výrazným klimatickým zmnám. Ukončenie ťažby je prvým krokom k zníženiu celkových škôd a dopadov na životné prostredie," vyjadril sa hovorca kampane Just Stop Oil. Hnutie uvádza, že od začiatku protestov zatkla britská polícia viac ako 400 demonštrantov.