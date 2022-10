Súd Trumpovi prikázal vypovedať v prípade obvinenia zo znásilnenia

Galéria fotiek (1) Bývalý americký prezident Donald Trump

Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci, File

NEW YORK - Súd v americkom štátne New York bývalému americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi prikázal podať na budúci týždeň písomné svedectvo v spojitosti so žalobou za hanobenie, ktorú voči nemu podala novinárka E. Jean Carrollová. Informuje o tom agentúra AP.