Zdrogovaný a opitý šofér SUROVO zabil dve turistky: Z miesta nehody ušiel do lesa!

Galéria fotiek (1) Zdroj: Facebook/ Roberto Gualtieri

RÍM – Dve turistky, ktoré prišli do Ríma s cieľom stráviť v obľúbenej turistickej destinácii pár dní sa stali obeťami dopravnej nehody krátko pred ich návratom do Belgicka. Na sociálnej sieti sa tešili zo svojho výletu, no ten však ukončili predčasne a tragicky.