Energetická kríza v Európe opäť obrátila pozornosť na zásoby plynu pri Cypre

NIKÓZIA - Cyprus očakáva, že zemný plyn z jeho podmorských ložísk by mohol byť komerčne dostupný do piatich rokov. Uviedla to v piatok cyperská ministerka Natasa Pilidesová s tým, že energetická kríza v Európe opätovne obrátila pozornosť na to, ako urýchliť rozvoj ložísk vo východnej oblasti Stredozemného mora. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.