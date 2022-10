Nikaragua zakázala novému veľvyslancovi USA vstup do krajiny: Za všetko môžu jeho neuctivé poznámky

MANAGUA - Nikaragua v piatok oznámila, že novému veľvyslancovi USA Hugovi Rodriguezovi neumožní vstup do krajiny pre jeho "neúctivé" poznámky na adresu krajiny. Informovala o tom agentúra AFP.

Vo vyhlásení nikaragujského ministerstva zahraničných vecí, ktoré pre štátne médiá čítala viceprezidentka Rosario Murillová - manželka prezidenta Daniela Ortegu - sa uvádza, že Rodriguez "nebude za žiadnych okolností prijatý do našej Nikaraguy". "Nech je to imperialistom jasné," dodala. Americký Senát potvrdil Rodriguezovo vymenovanie do postu vo štvrtok. Urobil tak napriek tomu, že Nikaragua ešte v júli avizovala, že ho odmietne prijať pre jeho odpovede pri vypočúvaní pred Senátom.

Nikaragua ako vývrheľ regiónu

Rodriguez vtedy označil Nikaraguu za "vyvrheľa regiónu" a Ortegovu vládu za diktatúru. Taktiež uviedol, že by podporil využitie všetkých ekonomických a diplomatických nástrojov na zmenu smerovania tejto stredoamerickej krajiny. Tento krok Nikaraguy prišiel po tom, čo v stredu označila veľvyslankyňu Európskej únie Bettinu Muscheidtovú za "nežiaducu osobu" a vyzvala ju, aby opustila krajinu. Managua tak reagovala na minulotýždňovú výzvu EÚ na obnovenie demokracie v krajine, prepustenie politických väzňov a dodržiavanie ľudských práv.