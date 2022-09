Penzión urobil z Katky a Daniela naslávnejších mladomanželov: Užili si luxusnú svadbu, utiekli bez zaplatenia

Celé sa to udialo ešte začiatkom júna tohto roku. Mladomanželia Kateřina a Daniel si v areáli Setina pri českej Ostrave objednali priestor na hostinu pre ich svadbu. Pozvali si takmer 50 hostí, najdrahší balíček, ktorý areál pre mladomanželov ponúkal, so všetkým boli spokojní. Avšak, problém nastal, keď mali zaplatiť faktúry za služby, ktoré si objednali. Zrazu akoby sa po nich zľahla zem, nekomunikujú, zatajujú sa. Prešli tri mesiace a mužovi, ktorému dlžia peniaze, došla trpezlivosť. O probléme sa preto Jiří Tropp z penziónu Setina rozhodol informovať na sociálnej sieti.

Dnes jsou to přesně tři měsíce, co měl u nás tento krásný pár na fotce svatbu. Objednali si ten nejdražší balíček, který... Posted by Areal Setina on Sunday, September 4, 2022

"Nemá zmysel vypisovať ten neskutočný počet výhovoriek, ktoré som niekoľko týždňov po svadbe počúval, kým prestali komunikovať úplne. Iba by som si prial, aby sa táto informácia dostala ho hosťom, ktorých si na svadbu pozvali, pretože predpokladám, že nevedia, že sa bavili, jedli, pili, spali a raňajkovali bez toho, aby za to niekto vôbec zaplatil," uviedol v príspevku s tým, že náklady na svadbu sa šplhajú na niekoľko desiatok tisíc českých korún, teda niekoľko tisíc eur. Ako vysvetlil, mená mladomanželov zverejniť nemôže, no verí, že ich niekto pozná. "Kto chcete, zdieľajte, možno sa v nich pohne svedomie a uvedomia si, čo sa patrí, a že naozaj nepodnikám preto, aby sa niekto bavil na môj účet," napísal následne Jiří Tropp.

Na sociálnej sieti to však doslova spôsobilo boom. Česi aj Slováci behom krátkej chvíľky našli spomínanú dvojicu na sociálnej sieti a rozhodli sa im vypisovať pod fotografie. Po krátkej chvíli si však nevesta Kateřina svoj profil zmazala, rovnako tak aj ženích. Mnohí diskutujúci sa pýtali autora statusu, prečo si za svadbu nezobral zálohu aspoň vo výške polovice dohodnutej ceny. Na to Tropp odpovedal, že zálohy pravidelne za svadbu berú, avšak, nepokryjú skutočné náklady. Iní, naopak, navrhovali, aby celú vec nahlásil polícii, pretože ide o trestný čin. "Táto záležitosť je samozrejme u môjho advokáta a prebieha nejakým procesom. Tento príspevok mal za cieľ iba to, aby sa o tomto konaní mladomanželov dozvedeli hostia a naozaj som vôbec nečakal, že pravdepodobne hneď druhý deň sa tak aj stane. Tento príspevok účel splnil a nebyť vyhrážok zo strany rodiny a novomanželov, vrátane ženícha a vulgarizmov a ďalších klamstiev, tak by bol tento príspevok už dávno zmazaný. Ja sa ale zastrašovať nenechám," uzavrel Tropp.

K celej veci sa na sociálnej sieti, pod novým profilom vyjadril aj samotný ženích Daniel. "Všetkým, ktorí sa vyjadrujú v komentároch by som rád poradil, aby sa starali o seba a nie o cudzie veci. Za to, že pánovi Troppovi neprišla platba, my nemôžeme a ak sa pán Tropp pomýlil v čísle účtu, nech si problém rieši sám, my sme svoju časť dohody splnili. A ak si myslí, že mu svadbu zaplatíme ešte raz, nech si to vyhodí z hlavy," napísal pred pár dňami. Následne v utorok pridal ďalší komentár. Ľuďom opäť odporučil, aby sa starali do seba. "Práve som dotelefonoval s pánom Troppom a tváril sa, že ma nepozná a že nevie, o čo ide. Takýto má prístup. Riešime to už tretí mesiac a vždy to skončí rovnako," uzavrel.